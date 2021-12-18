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  • Zagotovite si gladko britje

Čistilo Jet Clean

HQ200/50

4.7
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zagotovite si gladko britje
Čist brivnik zagotavlja najučinkovitejše britje. S tekočino Philips Jet Clean HQ200/50 in sistemom Jet Clean temeljito očistite brivne glave Philips.
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Kompatibilni izdelki
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7882/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7885/50

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7886/58

Za največjo zmogljivost

Zagotovite si gladko britje

  • Za čiščenje in podmazovanje

  • Vonj hladne sapice

Zagotavlja najučinkovitejše britje

Čistilo Jet Clean za čiščenje in podmazovanje brivnih glav.

Za temeljito čiščenje

Po britju brivne glave električnega brivnika Philips vedno dišijo, izgledajo in delujejo kot nove.

Na brivnih glavah pusti svež vonj

Brivna glava ohrani svež vonj, zato električni brivnik vedno zagotavlja sveže in učinkovito britje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Prednosti

Praktičnost

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Prednosti

perfektně vyčistí

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Zaposleni pri Philipsu

Preverjen kupec

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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