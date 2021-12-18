2 leti garancije
Za čiščenje in podmazovanje
Vonj hladne sapice
Čistilo Jet Clean za čiščenje in podmazovanje brivnih glav.
Po britju brivne glave električnega brivnika Philips vedno dišijo, izgledajo in delujejo kot nove.
Brivna glava ohrani svež vonj, zato električni brivnik vedno zagotavlja sveže in učinkovito britje.
4.7
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MM16
18/12/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Prednosti
Praktičnost
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Prednosti
perfektně vyčistí
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék