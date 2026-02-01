Iskalni pojmi

    Philips Sonicare 3100 Series Akumulatorska zobna ščetka

    HX4072/42

    Osnovna nega za zdrave zobe in dlesni

    Preklopite na električno ščetkanje brez napora z osnovnim modelom Philips Sonicare 3000 Series. V primerjavi z ročno zobno ščetko vam zagotavlja do 5-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog.

    Philips Sonicare 3100 Series Akumulatorska zobna ščetka

    Nežno odstrani do 5-krat več zobnih oblog*

    • Nežno odstrani 5-krat več zobnih oblog*
    • Senzor pritiska
    • 3 intenzivnosti
    • Enostaven začetek
    • Pametni časovnik in QuadPacer
    Ta električna zobna ščetka je opremljena z našo glavo ščetke Optimal White W. S pomočjo gostih ščetin odstrani do 5-krat več zobnih oblog,* hkrati pa poskrbi za osvežujočo čistočo celotne ustne votline.

    Tekoče čiščenje Sonicare

    Tekoče čiščenje Sonicare

    Zobne ščetke Philips Sonicare poskrbijo za nežno, a učinkovito čiščenje ter negujejo vaše zobe in dlesni z 31.000 gibi ščetin na minuto. Tekočina za čiščenje Sonicare podpira čiščenje s potiskanjem tekočine globoko med zobe in ob robove dlesni.

    Senzor pritiska ščiti vaše dlesni

    Senzor pritiska ščiti vaše dlesni

    Pri ščetkanju zlahka pritiskamo premočno, zato ima ta zobna ščetka Philips Sonicare senzor pritiska s haptičnimi povratnimi informacijami za zaznavanje prekomernega pritiskanja. Če ščetko premočno pritiskate, vas bo z nežnim vibriranjem opozorila, da zmanjšajte pritisk in tako zaščitite dlesni.

    Izberite idealno izkušnjo ščetkanja

    Izberite idealno izkušnjo ščetkanja

    Uživajte v čiščenju s 3 nastavitvami intenzivnosti. Izberete lahko med tremi ravnmi: visoka, srednja in nizka. Lahko si privoščite nekoliko bolj dinamično ščetkanje ali se bolj posvetite posameznim področjem.

    Enostaven prehod na električno ščetko

    Enostaven prehod na električno ščetko

    Program enostavnega začetka Sonicare je zasnovan za tiste, ki šele začenjajo z električnim ščetkanjem. Program vam ponuja možnost postopnega, nežnega povečevanja moči ščetkanja v prvih 14 dneh uporabe.

    Vodeno ščetkanje

    Vodeno ščetkanje

    Optimizirajte čas umivanja zob s časovniki za čiščenje zobnih ščetk Sonicare. Vsakih 30 sekund vas bo funkcija BrushPacer opozorila na umivanje novega območja. Po 2 minutah vam bo časovnik SmartTimer sporočil, da je umivanje zob končano.

    14 dni delovanja baterije

    14 dni delovanja baterije

    Eno polnjenje zadostuje za 14 dni rednega ščetkanja. Vaša dnevna rutina bo tako še enostavnejša.

    Tehnične specifikacije

    • Intenzivnosti

      Visoka
      Za večjo čistočo
      Nizka
      Za občutljive zobe in dlesni

    • Intenzivnosti

      Srednja
      Za vsakodnevno čistočo

    • Napajanje

      Napetost
      100–240 V

    • Tehnične specifikacije

      Baterija
      Za polnjenje
      Čas delovanja (od polne do prazne)
      14 dni
      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Poraba energije
      Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W (samodejno doseženo v 1 minuti)

    • Zasnova in izdelava

      Barva
      Črna in svetlo roza

    • Servis

      Garancija
      2-letna omejena garancija

    • Enostavna uporaba

      Ročaj
      Tanka ergonomska zasnova
      Združljivost ročaja
      Enostavno pritrdljive glave ščetke
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije
      Časovnik
      SmarTimer in QuadPacer

    • Priloženi predmeti

      Ročaj
      2 x akumulatorska zobna ščetka 3100
      Potovalna torbica
      2
      Glava ščetke
      2 x Optimal White W
      Polnilnik
      2

    • Učinkovitost čiščenja

      Odstranjevanje zobnih oblog
      Odstrani do 5-krat več zobnih oblog*

    • Načini

      Clean
      Za izjemno vsakodnevno čistočo

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    • * v primerjavi z ročno zobno ščetko

