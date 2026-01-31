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HD8965/01
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Saeco je po 28 letih z novim aparatom GranBaristo razvil nov način mletja in priprave kave. Elegantni espresso kavni aparat s številnimi revolucionarnimi tehnologijami omogoča hitrejšo pripravo bolj vroče kave, njegova uporaba je raznovrstnejša, vzdrževanje pa enostavnejše
Za pripravo 18 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Jeklo Črn
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.
Nova vrhunska kuhalna enota v tem espresso kavnem aparatu pri izpiranju porabi do 80 % manj vode. To pomeni, da lahko pripravite več kavnih napitkov brez polnjenja zbiralnika za vodo.
Kavni aparat za espresso Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo kavnega aparata za espresso. Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen, postopek se začne samodejno, na zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še nikoli ni bilo tako enostavno.
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