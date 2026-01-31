Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Kavni aparat za espresso Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo kavnega aparata za espresso. Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen, postopek se začne samodejno, na zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še nikoli ni bilo tako enostavno.