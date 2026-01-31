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  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet
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Izdelek ni več na voljo

Saeco GranBaristoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8965/01

Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet

Saeco je po 28 letih z novim aparatom GranBaristo razvil nov način mletja in priprave kave. Elegantni espresso kavni aparat s številnimi revolucionarnimi tehnologijami omogoča hitrejšo pripravo bolj vroče kave, njegova uporaba je raznovrstnejša, vzdrževanje pa enostavnejše

Poglej vse prednosti

S prvo snemljivo kuhalno enoto, ki jo snamete z enim prstom

Privoščite si edinstveno izbiro 16 specialitet

  • Za pripravo 18 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Jeklo Črn

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje

Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

Nizka poraba vode zagotavlja enostavno pripravo kave

Nizka poraba vode zagotavlja enostavno pripravo kave

Nova vrhunska kuhalna enota v tem espresso kavnem aparatu pri izpiranju porabi do 80 % manj vode. To pomeni, da lahko pripravite več kavnih napitkov brez polnjenja zbiralnika za vodo.

Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Kavni aparat za espresso Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo kavnega aparata za espresso. Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen, postopek se začne samodejno, na zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še nikoli ni bilo tako enostavno.

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