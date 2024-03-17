Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Likanje
Vse serije
PerfectCare Silence Sistemski likalnik
Izdelek ni več na voljo
Podpora
GC9550/02
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Silence Steam generator iron GC9550/02 - English (US)
User Manual Philips Family Garment Sanitizer
Serija 500Čistilnik tkanin
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali