Izdelek ni več na voljo
Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
Sistemski likalnik Philips zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje. Revolucionarna tehnologija OptimalTEMP vam omogoča likanje oblačil brez prilagajanja temperature.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5 barov tlaka
Do 210-gramski dodaten izpust pare
1,7-litrski zbiralnik za vodo
Kompaktna zasnova
Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.
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Nagrade
4.7
od 5
72
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vladimir
21/08/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod
Jednostavan za uporabu. Preporučio bi ga dalje prijateljima i poznanicima.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Lelita
30/06/2017
Hrvatska
Preporučujem svima peglu!
Pegla s parnom postajom me apsolutno oduševila, inače sam uvjek s mukom peglala ali sada pegla s parnom postajom olakšala mi je peglanje a da ne pričam o uštedi vremena. Preoporučila bih ju svima.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
tinjmm27
30/11/2016
Hrvatska
Ušteda vremena, lakoća peglanja
od kad imam ovu peglu, jedino vrijeme koje potrošim je slaganje robe na dasku za peglanje jer samo peglanje je gotovo za cas. samo vozis po robi i s dvije mašine vesa sam gotova za max pola sata. preporučujem svakome
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
V primerjavi s parnim likalnikom Philips EasySpeed