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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare VivaSistemski likalnik

GC7035/20

4.7

| (72) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Hitrejše likanje z 2-krat več pare *

Sistemski likalnik Philips zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje. Revolucionarna tehnologija OptimalTEMP vam omogoča likanje oblačil brez prilagajanja temperature.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez prilagajanja temperature

Hitrejše likanje z 2-krat več pare *

  • Največ 5 barov tlaka

  • Do 210-gramski dodaten izpust pare

  • 1,7-litrski zbiralnik za vodo

  • Kompaktna zasnova

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.7

od 5

72

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod

Jednostavan za uporabu. Preporučio bi ga dalje prijateljima i poznanicima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

30/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem svima peglu!

Pegla s parnom postajom me apsolutno oduševila, inače sam uvjek s mukom peglala ali sada pegla s parnom postajom olakšala mi je peglanje a da ne pričam o uštedi vremena. Preoporučila bih ju svima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

30/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ušteda vremena, lakoća peglanja

od kad imam ovu peglu, jedino vrijeme koje potrošim je slaganje robe na dasku za peglanje jer samo peglanje je gotovo za cas. samo vozis po robi i s dvije mašine vesa sam gotova za max pola sata. preporučujem svakome

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

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  1. V primerjavi s parnim likalnikom Philips EasySpeed