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Azur Performer Parni likalnik

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Azur PerformerParni likalnik

GC3821/80

Azur Performer Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3821/80 - English (US)

  • ZIP dat., 1.8 MB
  • 18 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF dat., 7.4 MB
  • 27 July 2024

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