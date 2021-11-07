2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min;160-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Vitalina877
29/10/2021
Україна
Чудова праска!
Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!
Prednosti
Все в ній чудово)
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Покупець
23/08/2020
Україна
Надійний!
Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска