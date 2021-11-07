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Izdelek ni več na voljo

Azur PerformerParni likalnik

GC3821/80

5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Samodejni parni regulator poskrbi za pravo količino pare pri vsakem posameznem kosu oblačila. Likalna plošča SteamGlide Plus pa omogoča izjemno hitro likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z inovativnim sistemom upravljanja pare in temperature

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Para 40 g/min;160-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2400 W moči

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare do 160 g

Izpust pare do 160 g

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска!

Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!

Prednosti

Все в ній чудово)

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

23/08/2020

Україна

Україна

Надійний!

Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

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