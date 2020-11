Originalne vrečke za prah s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo

Komplet vključuje 6 originalnih vrečk s-bag® Classic z dolgo življenjsko dobo. Originalna vrečka za prah Philips je bila razvita za dolgotrajno učinkovito uporabo sesalnika, visoko zmogljivost in najučinkovitejše filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.