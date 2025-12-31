IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
  • Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

Performer ActiveSesalnik z vrečko

FC8592/91

Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
Motor moči 1500 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.
Poglej vse prednosti

Higiensko čiščenje s tehnologijo AirflowMax

Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.

  • Tehnologija AirflowMax

  • Nastavek Tri-Active

  • Protialergijski filter

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Moč sesanja modela Philips Perfomer Active v primerjavi z močjo sesanja modela Philips Powerlife FC8322/09, preizkušeno v skladu s standardom IEC 60312-1:2011