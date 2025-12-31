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FC8592/91
Tehnologija AirflowMax
Nastavek Tri-Active
Protialergijski filter
Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.
Ocene
Moč sesanja modela Philips Perfomer Active v primerjavi z močjo sesanja modela Philips Powerlife FC8322/09, preizkušeno v skladu s standardom IEC 60312-1:2011