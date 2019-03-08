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  • Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*
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  • Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*
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2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

Performer ActiveSesalnik z vrečko

FC8652/01

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*
Sesalnik z vrečko Philips Performer Active s tehnologijo Airflow Plus in zmogljivim 2000 W motorjem zagotavlja boljše čiščenje
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Tehnologija AirFlow Max in prostornina za prah 4 l

Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*

  • 2000 W

  • Tehnologija AirflowMax

  • Filter EPA 10

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja

Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

2000 W motor proizvaja moč sesanja do 400 W

2000 W motor proizvaja moč sesanja do 400 W

2000 W motor proizvaja moč sesanja do 400 W za odlične rezultate čiščenja.

Prostornina za prah 4 l za daljše čiščenje

Prostornina za prah 4 l za daljše čiščenje

Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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  1. Rezultati v primerjavi s sesalnikom Philips PowerLife, interni preizkus avgust 2013