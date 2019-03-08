2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2000 W
Tehnologija AirflowMax
Filter EPA 10
Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
2000 W motor proizvaja moč sesanja do 400 W za odlične rezultate čiščenja.
Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Rezultati v primerjavi s sesalnikom Philips PowerLife, interni preizkus avgust 2013