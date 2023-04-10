Iskalni pojmi

    CP1975/01

    Masažni nastavek z mehkimi konicami z vibracijami in pomirjujočo toploto stimulativno vpliva na lasišče, kar hkrati pomaga pri sušenju las in masiranju lasišča.

    • Sušilnik las
    • Bela-črna

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljivi deli

      Združljivi izdelki za nego las
      • BHD286
      • BHD287
      • BHD827
      • BHD829
