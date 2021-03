Prilagojeno sušenje

Tehnologija SenseIQ za prilagojeno sušenje las. ZAZNAVA. Digitalni infrardeči senzor sušilnika neprekinjeno zaznava temperaturo las in tako zagotavlja prilagojeno zaščito. PRILAGODI. Pametni mikroprocesor analizira podatke senzorja in prilagodi temperaturo več kot 12.000-krat pri posameznem sušenju***, kar preprečuje pregrevanje. NEGUJE. Tehnologija zaznavanja in prilagajanja ščiti lasje med sušenjem in ohranja do 95%** naravne vlažnosti vaših las.