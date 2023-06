Prilagojeno sušenje

Tehnologija SenseIQ zaznava, prilagaja in neguje v realnem času, da ohrani naravno moč las. Infrardeči senzorji merijo temperaturo las in prilagajajo toploto več kot 12.000-krat med posameznim sušenjem ter tako preprečujejo poškodbe in ohranijo do 95 % naravne vlažnosti las.*