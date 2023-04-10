Iskalni pojmi

    Drycare Prestige Sušilna šoba

    CP1885

    Nadomestna šoba za sušilnike las

    Šoba sušilnika las zagotavlja pretok vročega zraka, ko sušite lase, zmanjšuje razmršenost in poskrbi za bujnejšo pričesko.

    Nadomestna šoba za sušilnike las

    • Sušilnik las
    • Prozorna rožnata

    Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

    Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljiv del

      Združljivi izdelki za nego las
      HP8281/00
    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

