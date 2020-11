Pametni senzor MoistureProtect

Infrardeči senzor MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja potrebam vaših las. Pametni senzor med sušenjem zazna temperaturo vaših las ter preprečuje izgubo vlažnosti ter poškodbe povrhnjice. Rezultat ohranjanja vlažnosti vaših las so mehkejši, bolj sijoči in zdravi lasje. Po potrebi lahko senzor vklopite/izklopite.