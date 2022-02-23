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  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
  • Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani

Izdelek ni več na voljo

DryCare PrestigeSušilnik za lase MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
Sušilnik za lase MoistureProtect je opremljen z infrardečim senzorjem, ki neprekinjeno meri najprimernejšo temperaturo za sušenje las za ohranjanje naravne vlažnosti.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Krepi sijaj in ohranja naravno vlažnost las

Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani

  • Tehnologija MoistureProtect

  • Moč sušenja 2300 W

  • Nega z ioni za sijoče lase

Tehnologija MoisturePerfect ohranja naravno vlažnost las

Tehnologija MoisturePerfect ohranja naravno vlažnost las

Tehnologija MoistureProtect uravnava in prilagaja temperaturo za večji sijaj in ohranja naravno vlažnost vaših las. Z zagotavljanjem optimalne temperature ščiti vaše lase pred pregrevanjem. Uživajte v čudovitih laseh, zaščitenih z vseh strani.

Pametni senzor MoistureProtect

Pametni senzor MoistureProtect

Infrardeči senzor MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja potrebam vaših las. Pametni senzor med sušenjem zazna temperaturo vaših las ter preprečuje izgubo vlažnosti ter poškodbe povrhnjice. Rezultat ohranjanja vlažnosti vaših las so mehkejši, bolj sijoči in zdravi lasje. Po potrebi lahko senzor vklopite/izklopite.

2300 W za hitro in učinkovito sušenje

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W se ponaša s šestimi nastavitvami hitrosti in temperature. Rezultat te kombinacije sta hitrejša, enostavnejša in bolj nežna sušenje ter oblikovanje vaših las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

698

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/02/2022

Slovenija

Slovenija

izdelek je super

izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima dva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek

Prednosti

priporočam nakup

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

23/02/2022

Slovenija

Slovenija

izdelek je super

izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima sva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek

Prednosti

priporočam nakup

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

28/05/2021

Slovenija

Slovenija

oDlicne lastnosti

Lasje po uporabi niso suhi, super ker lahko prilagajas temperaturo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 