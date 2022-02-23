2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija MoistureProtect
Moč sušenja 2300 W
Nega z ioni za sijoče lase
Tehnologija MoistureProtect uravnava in prilagaja temperaturo za večji sijaj in ohranja naravno vlažnost vaših las. Z zagotavljanjem optimalne temperature ščiti vaše lase pred pregrevanjem. Uživajte v čudovitih laseh, zaščitenih z vseh strani.
Infrardeči senzor MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja potrebam vaših las. Pametni senzor med sušenjem zazna temperaturo vaših las ter preprečuje izgubo vlažnosti ter poškodbe povrhnjice. Rezultat ohranjanja vlažnosti vaših las so mehkejši, bolj sijoči in zdravi lasje. Po potrebi lahko senzor vklopite/izklopite.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W se ponaša s šestimi nastavitvami hitrosti in temperature. Rezultat te kombinacije sta hitrejša, enostavnejša in bolj nežna sušenje ter oblikovanje vaših las.
4.8
od 5
698
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hocevar69
23/02/2022
Slovenija
izdelek je super
izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima dva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek
Prednosti
priporočam nakup
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
hocevar69
23/02/2022
Slovenija
izdelek je super
izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima sva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek
Prednosti
priporočam nakup
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Nezi2909
28/05/2021
Slovenija
Del promocije
oDlicne lastnosti
Lasje po uporabi niso suhi, super ker lahko prilagajas temperaturo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)