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BTM5120B/12
Sproščanje ob čudoviti glasbi
Mikro glasbeni sistem Philips s pretakanjem iz več naprav Bluetooth®, predvajanje skladb MP3 prek neposredne povezave USB in zvočnim vhodom za druge sisteme. Zmogljivi zvočniki z nizkotonskimi cevmi za višanje ločljivosti zvoka dom napolnijo z izjemnim zvokom.
100 W
Bluetooth®
z MULTIPAIR
CD, MP3-CD, neposredna povezava USB, FM
Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.
Komora za gonilnikom zvočnika, ki usmerja zrak do akustično uglašenih ventilov, ki so vgrajeni v zvočnik, zagotavlja močnejši in resničen zvok nizkih tonov.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
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