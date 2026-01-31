Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®

Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.