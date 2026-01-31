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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM5120B/12

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Mikro glasbeni sistem Philips s pretakanjem iz več naprav Bluetooth®, predvajanje skladb MP3 prek neposredne povezave USB in zvočnim vhodom za druge sisteme. Zmogljivi zvočniki z nizkotonskimi cevmi za višanje ločljivosti zvoka dom napolnijo z izjemnim zvokom.

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Sproščanje ob čudoviti glasbi

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • z MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, neposredna povezava USB, FM

Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®

Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®

Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.

Zvočniki Bass Reflex predvajajo globoke in mogočne nizke tone

Komora za gonilnikom zvočnika, ki usmerja zrak do akustično uglašenih ventilov, ki so vgrajeni v zvočnik, zagotavlja močnejši in resničen zvok nizkih tonov.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Tehnične specifikacije

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