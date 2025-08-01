Iskalni pojmi

  • Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka. Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka. Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka.
  • Play Pause

    Serija PureProtect Quiet 2200 Pametni čistilnik zraka

    AC2220/10

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka.

    Uživajte v čistem in varnem zraku svojega doma z našim najtišjim čistilnikom zraka. Že v nekaj minutah odstrani 99,97 % alergenov in onesnaževal, pri čemer porabi kar najmanj energije. Zaradi vitke oblike in pametnih krmilnih elementov se neopazno zlije z vašim domom in življenjskim slogom.

    Več o izdelku

    Serija PureProtect Quiet 2200 Pametni čistilnik zraka

    Podobni izdelki

    Vsi Čistilnik zraka

    Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka.

    Učinkovito zajame alergene in onesnaževala.

    • Očisti prostore velikosti do 109 m2
    • Naš najtišji čistilnik zraka
    • Življenjska doba filtra 3 leta
    • Hitrost dovajanja čistega zraka (CADR) 420 m3/h
    • HEPA in filter z aktivnim ogljem
    Temeljito čiščenje v prostoru velikosti do 109 m2

    Temeljito čiščenje v prostoru velikosti do 109 m2

    Z zmogljivim filtriranjem 420 m3/h (CADR) (1) zlahka čisti zrak v prostorih velikosti do 109 m2, zrak v prostoru velikosti 20 m2 pa očisti v manj kot 7 minutah (2).

    Naš najtišji čistilnik zraka, zasnovan za tiho delovanje

    Naš najtišji čistilnik zraka, zasnovan za tiho delovanje

    Izkusite naš najtišji čistilnik zraka s tehnologijo SilentWings. Oblika lopatic ventilatorja je navdihnjena s tihim letenjem sov in zagotavlja tiho čiščenje zraka z le 13 dB(A).

    3-slojni filter HEPA zajame 99,97 % najdrobnejših delcev

    3-slojni filter HEPA zajame 99,97 % najdrobnejših delcev

    3-slojno filtriranje s predfiltrom, filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem zajame 99,97 % delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (4) – manjših od najmanjšega znanega virusa.

    Dolga obstojnost filtra 3 leta

    Dolga obstojnost filtra 3 leta

    Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (5) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.

    Ustvarite pomirjujočo, čisto sobo za otroke z nočno lučko

    Ustvarite pomirjujočo, čisto sobo za otroke z nočno lučko

    Izberite urnik večerne rutine za otroke, da temeljito očistite zrak, preden se otroci odpravijo v posteljo. Naprava se nato preklopi v tihi način tihega delovanja med spanjem, nežna nočna lučka pa ostane prižgana. Tako se malčki počutijo varne v temi, starši pa so lahko ponoči mirni.

    Zajame 99,99 % alergenov prahu, cvetnega prahu ali hišnih ljubljenčkov

    Zajame 99,99 % alergenov prahu, cvetnega prahu ali hišnih ljubljenčkov

    Celodnevna zaščita za vse, ki imajo težave z alergijami. Odstrani 99,99 % pršic, cvetnega prahu ter alergenov domačih ljubljenčkov ali plesni (6), ki povzročajo alergije ali seneni nahod (7). Protialergijsko delovanje s certifikatom ECARF.

    Učinkovito odstranjuje viruse in bakterije iz zraka

    Učinkovito odstranjuje viruse in bakterije iz zraka

    Odstrani 99,9 % virusov in bakterij v zraku. Neodvisno testirano odstrani virus gripe H1N1 (8) in bakterije Staphylococcus (9).

    Odstrani vonjave in plinska onesnaževala

    Odstrani vonjave in plinska onesnaževala

    Plast aktivnega oglja odstrani vonjave in > 95 % plinskih onesnaževal, ki poslabšajo kakovost zraka v prostorih (10): NO2 iz industrijskega in prometnega onesnaženja, toluen ali organske hlapljive spojine iz barv v prostoru, detergentov in pohištva. Varen in učinkovit: brez emisij ionov, kemikalij ali ozona.

    Manjša poraba energije od žarnice

    Manjša poraba energije od žarnice

    Uživajte v čistejšem zraku ob nizkih stroških energije. Čistilnik zraka pri največji moči delovanja porabi samo 28 W, kar je manj od klasične žarnice.

    Pametno zaznava in se prilagaja kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    Pametno zaznava in se prilagaja kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    Tehnologija AeraSense preverja zrak 1000-krat na sekundo, zazna onesnaževala ter kakovost zraka sporoča v realnem času na zaslonu izdelka ali v aplikaciji. Naprava se v samodejnem načinu s pametnim izbiranjem ustrezne hitrosti odziva na vsakokratne okoliščine.

    Čistilnik zraka upravljajte z aplikacijo Philips Air+ od koderkoli

    Čistilnik zraka upravljajte z aplikacijo Philips Air+ od koderkoli

    Čistilnik zraka seznanite z aplikacijo Air+, s katero lahko spremljate kakovost notranjega in zunanjega zraka, upravljate na daljavo in glasovno upravljate z Googlom in Alexo. V aplikaciji izberite način Auto+, da aktivirate tehnologijo umetne inteligence, ki se prilagaja vaši rutini ter zmanjšuje hrup in porabo energije.

    Zaspite in se prebudite v svežem, čistem zraku

    Zaspite in se prebudite v svežem, čistem zraku

    Izberite nastavitev Fresh Wake-up za postopno pospeševanje čiščenja zraka, preden se prebudite. Zvečer lahko z nastavitvijo Fresh Bedtime za kakovosten spanec temeljito očistite zrak v spalnici, preden se odpravite spat, čistilnik zraka pa vas bo pozdravil s prijetno in toplo nočno svetlobo.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Barva
      Arktično bela
      Internetna povezljivost
      Da (aplikacija Air+)
      Glasovno upravljanje
      Da (Alexa, Google Home)

    • Tehnične specifikacije

      Največja moč
      28 W
      Senzorji kakovosti zraka
      PM 2,5
      Najmanjša glasnost delovanja
      13 dB
      Največja glasnost delovanja
      45 dB

    • Zmogljivost

      CADR (hitrost dovajanja čistega zraka) (delec, GB/T)
      420 m3/h
      Sloji filtra
      HEPA, z aktivnim ogljem, predfilter
      Filtriranje delcev
      99,97 % delcev velikosti 0,003 mikrona
      Največja velikost prostora
      109 x m2

    • Uporabnost

      Dolžina kabla
      1,5 m
      Razporejevalnik
      Da (v aplikaciji)
      Samodejni način
      Da
      Način mirovanja
      Da
      Nastavitve hitrosti
      Da (5 stopenj)
      Samodejna zatemnitev zaslona
      Da
      Ambientalna nočna svetloba
      Da
      Povratne informacije o kakovosti zraka
      Barvni obroček, s številkami
      Priporočena menjava filtra
      3 leta

    • Varnostna funkcija

      Otroška ključavnica
      Da

    • Energijska učinkovitost

      Napetost
      100–240 V

    • Vzdrževanje

      Servis
      2-letna mednarodna garancija

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      FY2200/30

    • Teža in dimenzije

      Dimenzije izdelka (Š x G x V)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Teža izdelka
      4,1 kg
      Dimenzije embalaže (D x Š x V)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Teža z embalažo
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • (1) CADR v skladu s standardom GB/T18801-2022 testira potrjen neodvisni laboratorij.
    • (2) Izračunano po standardu NRCC-54013.
    • (3) Zvočni tlak, IEC 60704, pri 1,5 m.
    • (4) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
    • (5) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
    • (6) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano s pršicami v hišnem prahu, cvetnim prahom breze in mačjimi alergeni po standardu SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.
    • (7) Alergijski rinitis in njegov vpliv na astmo (ARIA) 2008, avtor J. Bousquet in približno 50 drugih ključnih mnenjskih voditeljev, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): 8–160.
    • (8) Test zmanjšanja ravni mikrobov je bil izveden v zunanjem laboratoriju, v testni komori velikosti 30 m3, okuženi z virusom gripe (H1N1), z 1 uro uporabe načina Turbo.
    • (9) Testirano po standardu GB21551.3-2010 s S. Albus, v komori velikosti 30 m3, z 1 uro delovanja v načinu Turbo, v laboratoriju tretje osebe.
    • (10) Test v zunanjem laboratoriju GMT po standardu GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom in NO2: velikost prostora 30 m3, 1 ura delovanja v načinu Turbo.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.