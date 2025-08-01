AC2220/10
Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka.
Uživajte v čistem in varnem zraku svojega doma z našim najtišjim čistilnikom zraka. Že v nekaj minutah odstrani 99,97 % alergenov in onesnaževal, pri čemer porabi kar najmanj energije. Zaradi vitke oblike in pametnih krmilnih elementov se neopazno zlije z vašim domom in življenjskim slogom.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Z zmogljivim filtriranjem 420 m3/h (CADR) (1) zlahka čisti zrak v prostorih velikosti do 109 m2, zrak v prostoru velikosti 20 m2 pa očisti v manj kot 7 minutah (2).
Izkusite naš najtišji čistilnik zraka s tehnologijo SilentWings. Oblika lopatic ventilatorja je navdihnjena s tihim letenjem sov in zagotavlja tiho čiščenje zraka z le 13 dB(A).
3-slojno filtriranje s predfiltrom, filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem zajame 99,97 % delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (4) – manjših od najmanjšega znanega virusa.
Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (5) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.
Izberite urnik večerne rutine za otroke, da temeljito očistite zrak, preden se otroci odpravijo v posteljo. Naprava se nato preklopi v tihi način tihega delovanja med spanjem, nežna nočna lučka pa ostane prižgana. Tako se malčki počutijo varne v temi, starši pa so lahko ponoči mirni.
Celodnevna zaščita za vse, ki imajo težave z alergijami. Odstrani 99,99 % pršic, cvetnega prahu ter alergenov domačih ljubljenčkov ali plesni (6), ki povzročajo alergije ali seneni nahod (7). Protialergijsko delovanje s certifikatom ECARF.
Odstrani 99,9 % virusov in bakterij v zraku. Neodvisno testirano odstrani virus gripe H1N1 (8) in bakterije Staphylococcus (9).
Plast aktivnega oglja odstrani vonjave in > 95 % plinskih onesnaževal, ki poslabšajo kakovost zraka v prostorih (10): NO2 iz industrijskega in prometnega onesnaženja, toluen ali organske hlapljive spojine iz barv v prostoru, detergentov in pohištva. Varen in učinkovit: brez emisij ionov, kemikalij ali ozona.
Uživajte v čistejšem zraku ob nizkih stroških energije. Čistilnik zraka pri največji moči delovanja porabi samo 28 W, kar je manj od klasične žarnice.
Tehnologija AeraSense preverja zrak 1000-krat na sekundo, zazna onesnaževala ter kakovost zraka sporoča v realnem času na zaslonu izdelka ali v aplikaciji. Naprava se v samodejnem načinu s pametnim izbiranjem ustrezne hitrosti odziva na vsakokratne okoliščine.
Čistilnik zraka seznanite z aplikacijo Air+, s katero lahko spremljate kakovost notranjega in zunanjega zraka, upravljate na daljavo in glasovno upravljate z Googlom in Alexo. V aplikaciji izberite način Auto+, da aktivirate tehnologijo umetne inteligence, ki se prilagaja vaši rutini ter zmanjšuje hrup in porabo energije.
Izberite nastavitev Fresh Wake-up za postopno pospeševanje čiščenja zraka, preden se prebudite. Zvečer lahko z nastavitvijo Fresh Bedtime za kakovosten spanec temeljito očistite zrak v spalnici, preden se odpravite spat, čistilnik zraka pa vas bo pozdravil s prijetno in toplo nočno svetlobo.
Splošne specifikacije
Tehnične specifikacije
Zmogljivost
Uporabnost
Varnostna funkcija
Energijska učinkovitost
Vzdrževanje
Združljivost
Teža in dimenzije
