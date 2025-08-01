Naš najtišji čistilnik zraka. Skoraj neslišno do čistega zraka.

Uživajte v čistem in varnem zraku svojega doma z našim najtišjim čistilnikom zraka. Že v nekaj minutah odstrani 99,97 % alergenov in onesnaževal, pri čemer porabi kar najmanj energije. Zaradi vitke oblike in pametnih krmilnih elementov se neopazno zlije z vašim domom in življenjskim slogom.