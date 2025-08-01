FY2200/30
Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 2200
Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200: AC2210, AC2220 in AC2221. Model čistilnika zraka je naveden na hrbtni strani naprave.
Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.
Z našo zložljivo zasnovo filtra prihranimo embalažo in porabimo 35 % manj plastike ter tako znižujemo svoj ogljični odtis.
Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.
3-slojno filtriranje s predfiltrom, filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem odstrani 99,97 % delcev velikosti do 0,003 mikrona (1) in vas zaščiti pred onesnaževali, virusi, alergeni, bakterijami in vonjavami.
Indikator na zaslonu vaše naprave Philips vas obvesti, kdaj je treba zamenjati filter. Vzdrževanje naprave je preprosto in traja manj kot minuto.
Napravo povežite z aplikacijo Air+ in spremljajte stanje filtra ter preprosto naročite nadomestne dele, ko jih potrebujete.
Splošne specifikacije
Zmogljivost
Teža in dimenzije
Zamenjava
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.