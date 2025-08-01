Iskalni pojmi

    Serija PureProtect Quiet 2200 Filter HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 2200

    Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.

    Serija PureProtect Quiet 2200 Filter HEPA NanoProtect

    Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 2200

    Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

    • Združljivi s serijo 2200
    • V paketu: 1 filter
    • Življenjska doba 3 leta
    • Originalni filter Philips
    Združljivi s čistilniki zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200.

    Združljivi s čistilniki zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200.

    Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200: AC2210, AC2220 in AC2221. Model čistilnika zraka je naveden na hrbtni strani naprave.

    Dolga obstojnost filtra 3 leta

    Dolga obstojnost filtra 3 leta

    Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.

    Trajnostna zasnova s 30 % manjšo embalažo

    Trajnostna zasnova s 30 % manjšo embalažo

    Z našo zložljivo zasnovo filtra prihranimo embalažo in porabimo 35 % manj plastike ter tako znižujemo svoj ogljični odtis.

    Originalen filter Philips za najboljše delovanje

    Originalen filter Philips za najboljše delovanje

    Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.

    3-slojni filter HEPA zajame 99,97 % najdrobnejših delcev

    3-slojni filter HEPA zajame 99,97 % najdrobnejših delcev

    3-slojno filtriranje s predfiltrom, filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem odstrani 99,97 % delcev velikosti do 0,003 mikrona (1) in vas zaščiti pred onesnaževali, virusi, alergeni, bakterijami in vonjavami.

    Spremljajte pametni indikator stanja filtra na napravi

    Spremljajte pametni indikator stanja filtra na napravi

    Indikator na zaslonu vaše naprave Philips vas obvesti, kdaj je treba zamenjati filter. Vzdrževanje naprave je preprosto in traja manj kot minuto.

    Povežite se z aplikacijo Air+ za večjo priročnost

    Povežite se z aplikacijo Air+ za večjo priročnost

    Napravo povežite z aplikacijo Air+ in spremljajte stanje filtra ter preprosto naročite nadomestne dele, ko jih potrebujete.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Vrsta izdelka
      Filter HEPA NanoProtect
      Priloženo v paketu
      1 filter
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfilter
      Da
      Aktivno oglje
      Da
      Življenjska doba
      3 leta

    • Zmogljivost

      Filtriranje delcev
      99,97 % delcev velikosti 0,003 mikrona

    • Teža in dimenzije

      Dolžina paketa
      30,5 cm
      Širina paketa
      13,8 cm
      Višina paketa
      29,5 cm
      Teža paketa
      0,94 kg

    • Zamenjava

      Za čistilnike zraka Philips
      AC2210, AC2220, AC2221

    • (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
    • (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
    • (3) V primerjavi z nezložljivo embalažo filtra za čistilnik zraka FY2200.

