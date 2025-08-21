Onesnaževalci zraka vstopajo v vaš dom ne le skozi odprta vrata in okna, temveč tudi preko naravnega prezračevanja. Med pogoste onesnaževalce spadajo alergeni, ki jih sproščajo rastline in prah v notranjih prostorih, škodljivi delci pa nastajajo tudi med kuhanjem in čiščenjem. Poleg tega tudi prenovljeni prostori in pohištvo lahko oddajajo pline in strupene organske snovi.



Naravno prezračevanje omogoča alergenom in drobnim delcem PM2.5 vstop v notranje prostore, kar prispeva k povečanju smoga. Delci PM2.5 so najbolj nevarni delci za človekovo zdravje med vsemi onesnaževalci ozračja. Dolgotrajno vdihavanje zraka, onesnaženega z delci PM2.5 skrajša pričakovano življenjsko dobo, saj penetrirajo v najgloblje dele pljuč in se absorbirajo v krvni obtok, kar poveča tveganje za nastanek bolezni dihal in krvožilja ter hkrati še slabša njihove simptome.​



*Dejanske vrednosti razmerja notranjega/zunanjega zraka so 1,62-6,37 v poletnih mesecih in 2,05-10,99 v zimskih mesecih. Viri besedila in slik: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; izvirni podatki iz študije: B. Wang et al./ Atmospheric Enviroment 41 (2007) 2851-2861.