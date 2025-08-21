Onesnaževalci zraka vstopajo v vaš dom ne le skozi odprta vrata in okna, temveč tudi preko naravnega prezračevanja. Med pogoste onesnaževalce spadajo alergeni, ki jih sproščajo rastline in prah v notranjih prostorih, škodljivi delci pa nastajajo tudi med kuhanjem in čiščenjem. Poleg tega tudi prenovljeni prostori in pohištvo lahko oddajajo pline in strupene organske snovi. Naravno prezračevanje omogoča alergenom in drobnim delcem PM2.5 vstop v notranje prostore, kar prispeva k povečanju smoga. Delci PM2.5 so najbolj nevarni delci za človekovo zdravje med vsemi onesnaževalci ozračja. Dolgotrajno vdihavanje zraka, onesnaženega z delci PM2.5 skrajša pričakovano življenjsko dobo, saj penetrirajo v najgloblje dele pljuč in se absorbirajo v krvni obtok, kar poveča tveganje za nastanek bolezni dihal in krvožilja ter hkrati še slabša njihove simptome. *Dejanske vrednosti razmerja notranjega/zunanjega zraka so 1,62-6,37 v poletnih mesecih in 2,05-10,99 v zimskih mesecih. Viri besedila in slik: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; izvirni podatki iz študije: B. Wang et al./ Atmospheric Enviroment 41 (2007) 2851-2861.
*Dejanske vrednosti razmerja notranjega/zunanjega zraka so 1,62-6,37 v poletnih mesecih in 2,05-10,99 v zimskih mesecih. Viri besedila in slik: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; izvirni podatki iz študije: B. Wang et al./ Atmospheric Enviroment 41 (2007) 2851-2861.
Človeško telo sestavlja 60 % vode. Zato suh zrak v domu lahko draži kožo tako pozimi, ko imamo vključeno ogrevanje, kot poleti, ko se hladimo s klimatskimi napravami. Suh zrak lahko povzroči težave z dihanjem, številne ljudi pestijo tudi težave s suhostjo in dražečim srbenjem oči, nosu in grla. Dihanje suhega zraka otežuje spanje in povečuje verjetnost pojava alergij, astme in drugih respiratornih težav. Slabo navlažen zrak spodbuja rast bakterij in virusov ter izsušuje lase in kožo. Optimalna vlažnost zraka v hiši je 40-60 %.
Naše naprave so varne zahvaljujoč uporabljeni tehnologiji.
VitaShield IPS – večfazni filtracijski sistem, ki ujame do 99,7 % škodljivih delcev, od prahu in alergenov do škodljivih plinov in delcev PM2.5.
AeraSense – revolucionarna tehnologija zaznavanja delcev, ki je tako učinkovita in uspešna kot profesionalni senzorji.
NanoCloud – edinstvena tehnologija vlaženja, ki uporablja naravni proces izhlapevanja za preprečevanje belih usedlin in mokrih madežev.
Čistilnike zraka Philips priporoča Poljsko društvo za alergologijo. Vsak priporočen čistilnik je bil preverjen v neodvisnih središčih za alergije. Tako ste lahko prepričani, da so čistilniki zraka Philips, ki jih priporočajo strokovnjaki PTA, varni za alergike.* Evropski center za alergijske raziskave (ECARF) na podlagi kliničnih raziskav potrjuje, da čistilniki zraka Philips pomagajo lajšati simptome alergij.* Celotna raziskava
*Po 90 minutah izpostavljenosti čistilniku zraka Philips, v primerjavi z izpostavljenostjo zraku brez filtra – klinična raziskava, ki jo je izvedel ECARF.
