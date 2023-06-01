Čistilnik zraka upravljajte z aplikacijo Philips Air+

Za dodatno udobje in nadzor uporabite našo aplikacijo. V aplikaciji lahko vklopite in izklopite čistilnik, prilagodite nastavitve hitrosti in spremljate stanje filtra. Poleg tega se lahko z našo zbirko člankov v aplikaciji naučite več o čiščenju zraka in preverite podatke o kakovosti zunanjega zraka, ki so vam na voljo kadar koli in kjer koli.