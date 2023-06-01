AC0650/10
Naš najbolj energijsko učinkovit in kompakten čistilnik zraka
Čistilnik zraka s pritiskom gumba odstrani alergene in onesnaževala ter hkrati porabi minimalno energijo. Kompaktna in elegantna zasnova se popolnoma zlije z vašim domom. Čistilnik zraka upravljajte kadar koli in kjer koli z aplikacijo Philips Air+.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Naš čistilnik zraka zagotavlja čist zrak v vsakem kotičku prostora s hitrostjo CADR 170 m3/h in temeljito očisti prostore, velike do 44 m2. V manj kot 17 minutah se poslovite od onesnaževal, kot so delci PM 2,5, bakterije, cvetni prah, hišni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov in drugo (3).
Naš dvoslojni filtracijski sistem s tehnologijo NanoProtect HEPA zajame neverjetnih 99,97 % najdrobnejših delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne le ujame onesnaževal, temveč jih s pomočjo elektrostatičnega naboja tudi privlači, zato očisti do 2-krat več zraka kot običajno filtriranje HEPA H13 in ima večjo energetsko učinkovitost (2).
Skoraj nič ne zaobide tehnologije VitaShield, zato pričakujte čistejši zrak. Tehnologija VitaShield zajame aerosole, mikrobe in delce, ki so veliki komaj 0,003 mikrona, kar je manj kot najmanjši znani virus. Neodvisno testirano v zunanjem laboratoriju za odstranjevanje virusa H1N1 iz zraka. Preizkušeno tudi za odstranjevanje 99,99 % virusa HCov-E229 (5).
Zagotovite čistejši zrak z minimalno porabo energije in prihranite denar na računu za elektriko. Deluje pri največ 12 W, zato je naš čistilnik 2-krat bolj energetsko učinkovit kot drugi najbolje prodajani čistilniki zraka (7). V načinu mirovanja porabi le 2 W, kar je 30-krat manj energije kot običajna žarnica.
Uživajte v nemotenem spanju z našim inovativnim čistilnikom. V načinu mirovanja deluje pri le 19 dB (6), kar je tišje od šepeta. Poleg tega je digitalna svetloba na zaslonu zatemnjena, kar zmanjšuje motnje zaradi svetlobe. S to nastavitvijo bo zrak v vašem domu vedno čist, tudi ponoči.
Ko izberete Philips, se odločite za zaupanja vredno blagovno znamko z več kot 80-letnimi izkušnjami na področju nege zraka in zdravstvene tehnologije. Naši čistilniki zraka pred izdajo opravijo 170 strogih kontrolnih preizkusov in so certificirani s strani fundacije za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation.
Za dodatno udobje in nadzor uporabite našo aplikacijo. V aplikaciji lahko vklopite in izklopite čistilnik, prilagodite nastavitve hitrosti in spremljate stanje filtra. Poleg tega se lahko z našo zbirko člankov v aplikaciji naučite več o čiščenju zraka in preverite podatke o kakovosti zunanjega zraka, ki so vam na voljo kadar koli in kjer koli.
Kompaktna velikost in elegantna zasnova našega čistilnika sta popolno dopolnilo za vsak prostor, saj brez težav izboljša udobje zraka in estetiko vašega doma. Visok je le 34 cm, zato ga lahko postavite na mizo ali polico. Uživajte v svežem in čistem zraku s pridihom prefinjenosti.
Naš čistilnik vas opozori, ko je čas za zamenjavo filtra, s čimer vam zagotavlja optimalno delovanje z minimalnim naporom. Poleg tega naš Philipsov originalni filter zagotavlja optimalno delovanje do 12 mesecev, kar zagotavlja, da je vaš zrak čist vse leto.
Prilagodite svojo izkušnjo čiščenja zraka s tremi različnimi nastavitvami hitrosti našega čistilnika: mirovanje, srednje in turbo. Za učinkovito čiščenje zraka ob visoki stopnji onesnaženosti preprosto nastavite način turbo in tako dosezite najhitrejše rezultate.
Splošne specifikacije
Tehnične specifikacije
Zmogljivost
Uporabnost
Varnostne funkcije
Teža in dimenzije
Energijska učinkovitost
Vzdrževanje
Združljivost
Država porekla
