    Serija 600i Čistilnik zraka

    AC0650/10

    Čistilnik zraka s pritiskom gumba odstrani alergene in onesnaževala ter hkrati porabi minimalno energijo. Kompaktna in elegantna zasnova se popolnoma zlije z vašim domom. Čistilnik zraka upravljajte kadar koli in kjer koli z aplikacijo Philips Air+.

    Serija 600i Čistilnik zraka

    Zrak očisti alergenov in onesnaževal

    • Očisti prostore velikosti do 44 m²
    • Deluje z največjo močjo 12 W
    • Dovajanje čistega zraka (CADR) 170 m³/h
    • Možnost povezave z aplikacijo Air+
    Naš čistilnik zraka zagotavlja čist zrak v vsakem kotičku prostora s hitrostjo CADR 170 m3/h in temeljito očisti prostore, velike do 44 m2. V manj kot 17 minutah se poslovite od onesnaževal, kot so delci PM 2,5, bakterije, cvetni prah, hišni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov in drugo (3).

    Naš dvoslojni filtracijski sistem s tehnologijo NanoProtect HEPA zajame neverjetnih 99,97 % najdrobnejših delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne le ujame onesnaževal, temveč jih s pomočjo elektrostatičnega naboja tudi privlači, zato očisti do 2-krat več zraka kot običajno filtriranje HEPA H13 in ima večjo energetsko učinkovitost (2).

    Skoraj nič ne zaobide tehnologije VitaShield, zato pričakujte čistejši zrak. Tehnologija VitaShield zajame aerosole, mikrobe in delce, ki so veliki komaj 0,003 mikrona, kar je manj kot najmanjši znani virus. Neodvisno testirano v zunanjem laboratoriju za odstranjevanje virusa H1N1 iz zraka. Preizkušeno tudi za odstranjevanje 99,99 % virusa HCov-E229 (5).

    Zagotovite čistejši zrak z minimalno porabo energije in prihranite denar na računu za elektriko. Deluje pri največ 12 W, zato je naš čistilnik 2-krat bolj energetsko učinkovit kot drugi najbolje prodajani čistilniki zraka (7). V načinu mirovanja porabi le 2 W, kar je 30-krat manj energije kot običajna žarnica.

    Uživajte v nemotenem spanju z našim inovativnim čistilnikom. V načinu mirovanja deluje pri le 19 dB (6), kar je tišje od šepeta. Poleg tega je digitalna svetloba na zaslonu zatemnjena, kar zmanjšuje motnje zaradi svetlobe. S to nastavitvijo bo zrak v vašem domu vedno čist, tudi ponoči.

    Ko izberete Philips, se odločite za zaupanja vredno blagovno znamko z več kot 80-letnimi izkušnjami na področju nege zraka in zdravstvene tehnologije. Naši čistilniki zraka pred izdajo opravijo 170 strogih kontrolnih preizkusov in so certificirani s strani fundacije za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation.

    Za dodatno udobje in nadzor uporabite našo aplikacijo. V aplikaciji lahko vklopite in izklopite čistilnik, prilagodite nastavitve hitrosti in spremljate stanje filtra. Poleg tega se lahko z našo zbirko člankov v aplikaciji naučite več o čiščenju zraka in preverite podatke o kakovosti zunanjega zraka, ki so vam na voljo kadar koli in kjer koli.

    Kompaktna velikost in elegantna zasnova našega čistilnika sta popolno dopolnilo za vsak prostor, saj brez težav izboljša udobje zraka in estetiko vašega doma. Visok je le 34 cm, zato ga lahko postavite na mizo ali polico. Uživajte v svežem in čistem zraku s pridihom prefinjenosti.

    Naš čistilnik vas opozori, ko je čas za zamenjavo filtra, s čimer vam zagotavlja optimalno delovanje z minimalnim naporom. Poleg tega naš Philipsov originalni filter zagotavlja optimalno delovanje do 12 mesecev, kar zagotavlja, da je vaš zrak čist vse leto.

    Prilagodite svojo izkušnjo čiščenja zraka s tremi različnimi nastavitvami hitrosti našega čistilnika: mirovanje, srednje in turbo. Za učinkovito čiščenje zraka ob visoki stopnji onesnaženosti preprosto nastavite način turbo in tako dosezite najhitrejše rezultate.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Vrsta izdelka
      Čistilnik zraka
      Tehnologija
      HEPA NanoProtect
      Barva
      Bela, svilnato bež
      Primarni material
      Plastika
      Internetna povezljivost
      Da
      Doseg povezave Wi-Fi
      2,4 GHz
      Glasovno upravljanje
      Ne

    • Tehnične specifikacije

      Največja moč
      12 W
      Senzorji kakovosti zraka
      Ne
      Najmanjša glasnost delovanja
      19 dB(A)
      Največja glasnost delovanja
      49 dB(A)

    • Zmogljivost

      CADR (hitrost dovajanja čistega zraka) (delec, GB/T)
      170 m³/h
      Sloji filtra
      HEPA, predfilter
      Filtriranje delcev
      99,97 % delcev velikosti 0,003 mikrona
      Največja velikost prostora
      44 m2

    • Uporabnost

      Dolžina kabla
      1,6 m
      Časovno načrtovanje
      Da (z aplikacijo)
      Samodejni način
      Ne
      Način mirovanja
      Da
      Nastavitve hitrosti
      Da (mirovanje, srednje, turbo)
      Ambientalna nočna svetloba
      Ne
      Povratne informacije o kakovosti zraka
      Ne
      Vmesnik
      Digitalni (na dotik)
      Priporočena menjava filtra
      1 leto

    • Varnostne funkcije

      Otroška ključavnica
      Ne

    • Teža in dimenzije

      Višina izdelka
      34,1 cm
      Teža izdelka
      2,2 kg
      Širina izdelka
      23,7 cm
      Dolžina izdelka
      24,3 cm
      Dolžina paketa
      26,3 cm
      Širina paketa
      26,3 cm
      Višina paketa
      37,5 cm
      Teža paketa
      3,2 kg

    • Energijska učinkovitost

      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 1 W
      Napetost
      100–240 V
      Frekvenca
      50/60 Hz

    • Vzdrževanje

      Garancija
      2 leti

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      Filter HEPA 2-v-1
      Kompatibilni dodatek 1
      FY0611

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    • (1) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
    • (2) Čistilniki zraka Philips s filtrom NanoProtect HEPA zagotavljajo višjo hitrost dovajanja čistega zraka in energetsko učinkovitost kot tisti s filtrom HEPA H13; preizkušeno v skladu s standardom GB/T 18801.
    • (3) Gre za teoretični čas enkratnega čiščenja, ki se izračuna tako, da se vrednost CADR 170 m²/h deli z velikostjo prostora 48 m² (s predpostavko, da tlorisna površina prostora znaša 20 m², strop pa je visok 2,4 m).
    • (4) Iz zraka, ki gre skozi material filtra; preizkušeno z brezovim cvetnim prahom na filtrirnem mediju po SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.
    • (5) Preizkus stopnje zmanjševanja mikrobov v zunanjem laboratoriju z aparatom, ki deluje v načinu turbo 1,5 ure v preizkusni komori, okuženi z virusnimi aerosoli HCOV-229E. HCOV-229E sicer ni SARS-CoV-2, ki povzroča Covid-19, vendar je soroden virus.
    • (6) Povprečna raven hrupa, preizkušena na osnovi standarda IEC 60704-1 - 2020, MOD.
    • (7) Navedena vrednost CADR na vat pri največji moči v primerjavi z 20 najbolje prodajanimi čistilniki zraka na Amazonu v Nemčiji, marec 2023.
    • (8) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe uporabnikov izdelkov Philips in podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o ravni onesnaževanja v mestu. Na dejansko življenjsko dobo vplivata okolje uporabe in pogostost uporabe. Velja samo v državah, kjer je na voljo trgovina Philips.

