Originalen Philipsov filter, ki se popolnoma prilega
Življenjska doba 12 mesecev
Filter NanoProtect HEPA
S filtracijo odstrani 99,97 % delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1)
Naš dvoslojni filtracijski sistem s tehnologijo NanoProtect HEPA zajame neverjetnih 99,97 % najdrobnejših delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne le ujame onesnaževal, temveč jih s pomočjo elektrostatičnega naboja tudi privlači, zato očisti do 2-krat več zraka kot običajno filtriranje HEPA H13 in ima večjo energetsko učinkovitost (2).
Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost
Originalni Philipsovi filtri so zasnovani hkrati z napravo, zato se popolnoma prilegajo. To zagotavlja neprekinjeno nemoteno delovanje naprave.
Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave
Zračni filtri Philips morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Preizkušamo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naši filtri so zasnovani tako, da zagotavljajo najboljše delovanje čistilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.
Povežite se z napravo in spremljajte življenjsko dobo filtra
Z aplikacijo Air+ lahko kadar koli in kjer koli spremljate življenjsko dobo in stanje filtra. Ko bo čas za zamenjavo filtra, boste prejeli obvestilo, nov filter pa lahko preprosto naročite neposredno prek naše aplikacije (4).
Do 12 mesecev uporabe
Vgrajen filter Philips 2-v-1 nudi nenehno zaščito in zagotavlja optimalno filtriranje za do 12 mesecev. (3)
Spremljajte pametni indikator stanja filtra na napravi
Čistilnik vas opozori, da je treba filter zamenjati za enostavno vzdrževanje.
(1) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
(2) Čistilniki zraka Philips s filtrom NanoProtect HEPA zagotavljajo višjo hitrost dovajanja čistega zraka in energetsko učinkovitost kot tisti s filtrom HEPA H13; preizkušeno v skladu s standardom GB/T 18801.
(3) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe uporabnikov izdelkov Philips in podatkov WHO o ravni onesnaževanja v mestu. Na dejansko življenjsko dobo vplivata okolje uporabe in pogostost uporabe. Velja samo v državah, kjer je na voljo trgovina Philips.
(4) Velja samo v državah, kjer so prisotne trgovine družbe Philips.