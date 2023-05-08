Iskalni pojmi

    Originalni nadomestni filter NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    2 filtra v enem za trajno dobro delovanje

    Dvoslojna filtracija filtra NanoProtect HEPA in predfilter zagotavljata zaščito pred delci PM2,5, bakterijami, pelodom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in drugimi onesnaževali.

    Originalni nadomestni filter NanoProtect HEPA

FY0611/30

    2 filtra v enem za trajno dobro delovanje

    Originalen Philipsov filter, ki se popolnoma prilega

    • Življenjska doba 12 mesecev
    • Filter NanoProtect HEPA
    S filtracijo odstrani 99,97 % delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1)

    S filtracijo odstrani 99,97 % delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1)

    Naš dvoslojni filtracijski sistem s tehnologijo NanoProtect HEPA zajame neverjetnih 99,97 % najdrobnejših delcev, velikih komaj 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne le ujame onesnaževal, temveč jih s pomočjo elektrostatičnega naboja tudi privlači, zato očisti do 2-krat več zraka kot običajno filtriranje HEPA H13 in ima večjo energetsko učinkovitost (2).

    Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

    Odlično prileganje za nenehno visoko zmogljivost

    Originalni Philipsovi filtri so zasnovani hkrati z napravo, zato se popolnoma prilegajo. To zagotavlja neprekinjeno nemoteno delovanje naprave.

    Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

    Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

    Zračni filtri Philips morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Preizkušamo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naši filtri so zasnovani tako, da zagotavljajo najboljše delovanje čistilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.

    Povežite se z napravo in spremljajte življenjsko dobo filtra

    Povežite se z napravo in spremljajte življenjsko dobo filtra

    Z aplikacijo Air+ lahko kadar koli in kjer koli spremljate življenjsko dobo in stanje filtra. Ko bo čas za zamenjavo filtra, boste prejeli obvestilo, nov filter pa lahko preprosto naročite neposredno prek naše aplikacije (4).

    Do 12 mesecev uporabe

    Do 12 mesecev uporabe

    Vgrajen filter Philips 2-v-1 nudi nenehno zaščito in zagotavlja optimalno filtriranje za do 12 mesecev. (3)

    Spremljajte pametni indikator stanja filtra na napravi

    Spremljajte pametni indikator stanja filtra na napravi

    Čistilnik vas opozori, da je treba filter zamenjati za enostavno vzdrževanje.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Vrsta izdelka
      Filter HEPA NanoProtect
      Priloženo v paketu
      1 filter
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfilter
      Da
      Aktivno oglje
      Ne
      Življenjska doba
      Do 1 leta

    • Zmogljivost

      Filtriranje delcev
      99,97 % delcev velikosti 0,003 mikrona

    • Teža in dimenzije

      Višina izdelka
      154 mm
      Teža izdelka
      0,24 kg
      Dolžina paketa
      173 mm
      Širina paketa
      173 mm
      Višina paketa
      164 mm
      Teža paketa
      0,35 kg
      Dolžina izdelka
      166 mm
      Širina izdelka
      166 mm

    • Zamenjava

      Za čistilnike zraka Philips
      AC0650, AC0651

    • (1) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
    • (2) Čistilniki zraka Philips s filtrom NanoProtect HEPA zagotavljajo višjo hitrost dovajanja čistega zraka in energetsko učinkovitost kot tisti s filtrom HEPA H13; preizkušeno v skladu s standardom GB/T 18801.
    • (3) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe uporabnikov izdelkov Philips in podatkov WHO o ravni onesnaževanja v mestu. Na dejansko življenjsko dobo vplivata okolje uporabe in pogostost uporabe. Velja samo v državah, kjer je na voljo trgovina Philips.
    • (4) Velja samo v državah, kjer so prisotne trgovine družbe Philips.

