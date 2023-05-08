Filtri Philips zagotavljajo učinkovito delovanje naprave

Zračni filtri Philips morajo uspešno prestati veliko obveznih in strogih pregledov in testov, preden jih damo na tržišče. Preizkušamo jih glede življenjske dobe in trajnosti pri neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naši filtri so zasnovani tako, da zagotavljajo najboljše delovanje čistilnika zraka Philips do zadnjega dne življenjske dobe filtra.