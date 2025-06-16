* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

* Območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976

* Maksimalna ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz, 8 bitov, pri verižni povezavi prek priključka Thunderbolt 4.

* Upoštevajte, da PowerSensor 2 deluje samo, če je nameščen Windows 11. Ko je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označuje Walk Away Lock (Zaklep ob odhodu od naprave), WOA pa označuje Wake On (Bujenje prek).

* Napajanje tega zaslona prek vhoda Thunderbolt do 100 W (običajno 96 W), največja moč napajanja pa je odvisna od vaše naprave.

* Pri izračunu prihranka stroškov energije s tehnologijo PowerSensor se ne upoštevata USB in Power Delivery.

* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

* 5-letna garancija je prostovoljna omejena garancija proizvajalca. Velja samo v državah, navedenih na tej strani: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošnikom je zagotovljena poleg in brez vpliva na njihove zakonske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za končne uporabnike, ki niso potrošniki (poslovni uporabniki), veljajo izključno pogoji omejene garancije proizvajalca.

* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.