Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
10-bitni zaslon predvaja bogate in globoke barve z 1,07 milijarde barv in 12-bitno notranjo obdelavo za tekoče in naravne barve brez opaznih prehodov in mešanja barv.
Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.
Za razliko od običajnega vgrajenega gumba za nadzor KVM omogoča funkcija SmartKVM preklapljanje med viri s klikom gumba na tipkovnici. Ko so vse naprave pravilno povezane, lahko uporabniki preprosto preklapljajo med viri tako, da trikrat kliknejo tipko "Ctrl".
Tehnologija SoftBlue, skupaj s ploščo za manjšo količino modre svetlobe monitorja, je učinkovita rešitev za zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje. Pri tej plošči monitorja je razmerje svetlobe manjše za skoraj 50 %, medtem kot tehnologija SoftBlue sočasno deluje za zmanjšanje škodljivih žarkov modre svetlobe, ki jih oddaja zaslon. Učinkovitost tehnologije SoftBlue pri zmanjševanju oddajanja modre svetlobe skladno s standardom Eyesafe je preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.
