* Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

* Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

* Pokritost REC709 na podlagi CIE1931, pokritost Adobe RGB, DCI-P3 in zaslona P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

* Izpolnjuje zahteve standarda za manjšo količino modre svetlobe: razmerje oddane svetlobe zaslona v razponu 415–455 nm v primerjavi z oddano svetlobo zaslona v razponu 400–500 nm je manjše od 50 %.

* Upoštevajte, da PowerSensor 2 deluje samo, če je nameščen Windows 11. Ko je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označuje Walk Away Lock (Zaklep ob odhodu od naprave), WOA pa označuje Wake On (Bujenje prek).

* Upoštevajte, da funkcijo spletne kamere s samodejnim kadriranjem, vključno s funkcijo približevanja in oddaljevanja na dolge in kratke razdalje, krmili in upravlja umetna inteligenca.

* Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.