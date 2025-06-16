Iskalni pojmi

Brilliance

Barva, ki je ne morete upodobiti

Philipsova linija monitorjev za domačo uporabo ponuja bogat in raznolik izbor zaslonov, navdihnjenih z živahnim in raznolikim življenjskim slogom. Ne glede na to, ali ste amaterski fotograf, ljubitelj filmov, igralec iger, družina ali freelancer – Philipsovi monitorji ponujajo popolno rešitev.

Ločljivost UltraClear 5K UHD

Ločljivost 5K Ultra HD (5120 x 2880) za izjemno jasen prikaz slike

14,7 milijona slikovnih pik za natančne podrobnosti in jasno sliko. Z ločljivostjo 5K Ultra HD, ki je štirikrat višja od ločljivosti Quad HD, boste videli podrobnosti kot še nikoli doslej za popolne rezultate.

Zaslon HDR 600

Zaslon HDR 600 za odlične vizualne poudarke

DisplayHDR 600 s certifikatom VESA poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Za razliko od drugih zaslonov, ki so 'združljivi s tehnologijo HDR', pravi DisplayHDR 600 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. Z lokalno zatemnitvijo in visoko največjo svetlostjo do 600 nitov slike oživijo z opaznimi poudarki in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Calman Ready

Calman Ready: za samodejno in svetlo umerjanje barv

Ta nova tehnologija omogoča umerjanje zaslona v delčku časa, kot bi ga potrebovali s tradicionalnim načinom umerjanja – in to brez kompromisov pri čudovitem in estetskem barvnem razponu. Monitorji, opremljeni s funkcijo Calman Ready, umerjanje opravijo samodejno, kar pomeni, da ni več potrebno ročno umerjanje. Takšen samodejni način poskrbi za živahne in t. i. "hollywoodske barve" ter je primeren za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo natančen prikaz barv.

1,07 milijarde barv za osupljive barve in mehke prehode

Ta zaslon zagotavlja izjemno barvno globino z 1,07 milijarde barv in mehkimi prehodi za tekoče, natančne in živahne slike. Uživajte v natančni in realistični sliki, ko igrate igre, gledate videoposnetke ali delate z aplikacijami za grafiko, pri katerih so barve ključnega pomena.

Bliskovito hitra povezljivost za podatke, video in ethernet

Ta monitor s priključno postajo Philips je opremljen s priključkom Thunderbolt™ 4. Tehnologija Thunderbolt™ 4 v primerjavi z običajnimi monitorji USB-C zagotavlja bliskovito hitrost prenosa podatkov 40 Gb/s, podpira videoposnetke visoke ločljivosti, večtokovni prenos za verižno povezavo, napajanje zunanjih naprav do 96 W in stabilno povezavo ethernet s hitrostjo 1 Gb/s.

Enostavna in močna verižna povezava za postavitev več zaslonov

Z verižnim povezovanjem lahko v en sam vhod Thunderbolt prenosnega računalnika priključite več zaslonov in naprav. V vhod Thunderbolt na prenosnem računalniku priključite ta zaslon, v drugi vhod Thunderbolt na tem zaslonu pa lahko priključite drugi monitor 4K.

Živahne, natančne barve profesionalnih standardov

Ta monitor prikazuje živahne, realistične barve, saj podpira širok barvni prostor Display-P3, kar je idealno za uporabnike izdelkov Apple. Adobe RGB zagotavlja natančne barve za profesionalno delo s fotografijami in natisi, medtem ko sRGB poskrbi za dosledne barve za spletno in vsakodnevno uporabo. Popoln za ustvarjalce, ki zahtevajo natančnost.

MultiView omogoča sočasno dvojno povezovanje in ogled

Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.

Vrhunske barve HDR.

Vrhunske barve HDR.

HDR sledi človeškemu vidu in obvladuje sive tone. Povečuje kontrast med črno in belo ter širi spekter barv in svetlosti. Z globljimi temnimi toni in svetlejšimi svetlimi HDR prinaša izjemno jasnost in svetlost, ki vizualne vsebine približa resničnosti.

