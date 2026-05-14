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  • Izdelan za natančnost
  • Energy Label Europe C
    Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Ocene
Izdelan za natančnost
Ta monitor je opremljen s številnimi funkcijami, ki vam omogočajo izredno natančno delo. Ločljivost Quad HD, hitrost osveževanja 120 Hz in odzivni čas (MPRT) 1 ms zagotavljajo podrobne slike vrhunske ločljivosti.
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Izdelan za natančnost

  • Serija 2000

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik ter podporo za širokopasovne vire, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.

SmartContrast za podrobne globoke črne odtenke

SmartContrast za podrobne globoke črne odtenke

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Preverjen kupec

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  2. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  3. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  4. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.