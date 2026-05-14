2 leti garancije
27E2N2500/00
Serija 2000
27 palcev (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik ter podporo za širokopasovne vire, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
5.0
od 5
2
Ocene
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Del promocije
Preverjen kupec
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.