Mlinček iz 100-odstotne keramike V nasprotju s popolnoma samodejnimi aparati z mlinčki iz nerjavnega jekla, ki so na voljo v prodaji, so pri vseh popolnoma samodejnih kavnih aparatih Saeco uporabljeni trpežni mlinčki iz 100-odstotne keramike, pri katerih je mogoče nastaviti stopnjo mletja za največjo aromo.



Ti omogočajo, da lahko uživate v do 20.000 skodelicah kave s stalnim okusom, in so še posebej nežni do vaših najljubših kavnih zrn. Fino mleta kava poskrbi za močan espresso, medtem ko se bolj grobo mleta kava uporablja za pripravo aromatične kave. Glede na model je na voljo do 12 različnih nastavitev mletja.