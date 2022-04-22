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Izdelek ni več na voljo
5 napitkov
LatteGo
Bela
Zaslon na dotik
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Uživajte v svilnato gladkem cappucinu, tudi z vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
4.8
od 5
208
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dadyoff
22/04/2022
Slovenija
Kvaliteten izdelek
Zelo dober aparat, kakovostna izdelava, preprosta uporaba
Prednosti
Zelo dobra kava tudi črna ima peno
Slabosti
Nekoliko glasen ampak ne prehudo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
chani8
30/12/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
Najboljši kavni aparat
[Employee of philipsglobal] Moj dan se začne z kavo za dobro kavo pa poskrbi moj kavni aparat. Ocena odlično je premalo ampak super odlično niti v baru ne spijem tako dobre kave kot z tem aparatom. Zelo zelo zadovoljna in priporočam vsem ki radi pijejo kavo.
Prednosti
kavo ne zažge
Slabosti
nima funkcije da bi samo mleko spenila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Binc77
12/03/2021
Slovenija
Odlično
Super kava,enostavno čiščenje. Vreden vsakega eura.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
ni vključeno v vsebino škatle