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  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

Izdelek ni več na voljo

Serija 3200Samodejni espresso kavni aparat

EP3243/50

4.8
| (208) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte vrste kavnih napitkov, kot so espresso, navadna kava, cappucino ali kava z mlekom. Dodatek LatteGo dopolnjuje mlečne kavne napitke z gladko in svilnato peno, je enostaven za nastavitev in se očisti v samo 15 sekundah**
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem do zdaj**

5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

  • 5 napitkov

  • LatteGo

  • Bela

  • Zaslon na dotik

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Svilnato gladek cappuccino; sveže pripravljen doma.

Svilnato gladek cappuccino; sveže pripravljen doma.

Uživajte v svilnato gladkem cappucinu, tudi z vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

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Ocene

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4.8

od 5

208

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

22/04/2022

Slovenija

Slovenija

Kvaliteten izdelek

Zelo dober aparat, kakovostna izdelava, preprosta uporaba

Prednosti

Zelo dobra kava tudi črna ima peno

Slabosti

Nekoliko glasen ampak ne prehudo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

30/12/2021

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

Najboljši kavni aparat

[Employee of philipsglobal] Moj dan se začne z kavo za dobro kavo pa poskrbi moj kavni aparat. Ocena odlično je premalo ampak super odlično niti v baru ne spijem tako dobre kave kot z tem aparatom. Zelo zelo zadovoljna in priporočam vsem ki radi pijejo kavo.

Prednosti

kavo ne zažge

Slabosti

nima funkcije da bi samo mleko spenila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

12/03/2021

Slovenija

Slovenija

Odlično

Super kava,enostavno čiščenje. Vreden vsakega eura.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  4. ni vključeno v vsebino škatle