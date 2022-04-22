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  • 3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno

Izdelek ni več na voljo

Serija 2200Samodejni aparati za espresso

EP2231/40

4.8
| (184) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava in cappucino. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*.
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

3 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno

  • 3 napitki

  • LatteGo

  • Sijajna črna

  • Zaslon na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

Popolna temperatura, aroma in pena v vsaki skodelici**

Popolna temperatura, aroma in pena v vsaki skodelici**

Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnotežje med temperaturo priprave in izločanjem arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kavne napitke.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

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Ocene

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4.8

od 5

184

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/04/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Enostaven , priročen , hiter , postal je del družine

Prednosti

Odlična kava

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

28/01/2021

Slovenija

Slovenija

Ni ga čez Philips

Lastniki kavnega aparata Philips minuto že 7let in decembra menjala delujoči aparat za novejšega model 2200 in je odličen!

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

27/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlicen aparat za dobro ceno

Pri nas ga uporabljamo vsakodnevno ze od junija 2020 in nimamo nobene slabe stvari o njem za napisat. Res super. Zelo malo dela z ciscenjem in vzdrzevanjem

Prednosti

Dobra kava, malo dela z vzdrzevanjem

Slabosti

Nekoliko preglasno mletje kave

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  4. ni vključeno v vsebino škatle