2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3 napitki
LatteGo
Sijajna črna
Zaslon na dotik
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnotežje med temperaturo priprave in izločanjem arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kavne napitke.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.8
od 5
184
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kolala
22/04/2022
Slovenija
Odlične funkcije
Enostaven , priročen , hiter , postal je del družine
Prednosti
Odlična kava
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Julijana81
28/01/2021
Slovenija
Ni ga čez Philips
Lastniki kavnega aparata Philips minuto že 7let in decembra menjala delujoči aparat za novejšega model 2200 in je odličen!
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Tdr75
27/01/2021
Slovenija
Odlicen aparat za dobro ceno
Pri nas ga uporabljamo vsakodnevno ze od junija 2020 in nimamo nobene slabe stvari o njem za napisat. Res super. Zelo malo dela z ciscenjem in vzdrzevanjem
Prednosti
Dobra kava, malo dela z vzdrzevanjem
Slabosti
Nekoliko preglasno mletje kave
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2231/40 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
ni vključeno v vsebino škatle