2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
12 kavnih napitkov
Mlečni sistem LatteGo
Črna
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.
4.7
od 5
108
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mamicax2
15/05/2023
Slovenija
Po 2 letih še vedno najboljša odločitev
Že 2 leti imamo doma boljšo kavo kot v večini lokalov! Odlično speni tudi rastlinsko mleko, vsak član ima svoj profil in svoje najljubše nastavitve, prav pa pride tudi pri najmlajših za vrelo vodo ali penice za kakav!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
Noemi32
30/05/2022
Slovenija
Popolna kava doma
Krasna penica in čudovita aromatična kava kar doma. Všeč mi je ker se sčisti sam, zmelje svežo kavo in ni pretirano glasen.
Prednosti
Zelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
18/01/2022
Slovenija
Nič več v kavarno!
Vrhunska kakovost, preprosta uporaba in lep dizajn! Odkar imam tale kavomat sploh več ne grem v kavarno, ampak prijatelje vabim samo še na obisk! Namesto 1 pa zdaj spijem 3 na dan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5441/50 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.