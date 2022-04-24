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  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
  • 8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

Izdelek ni več na voljo

Philips serije 4300Samodejni aparati za espresso

EP4346/70

4.9
| (65) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappucino ali kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

  • 8 napitkov

  • Mlečni sistem LatteGo

  • Črna

  • TFT-zaslon

Vedno si lahko privoščite katerega koli od 8 kavnih napitkov

Vedno si lahko privoščite katerega koli od 8 kavnih napitkov

Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.

Svilnato gladek cappuccino; sveže pripravljen doma.

Svilnato gladek cappuccino; sveže pripravljen doma.

Uživajte v svilnato gladkem cappucinu, tudi z vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

65

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

24/04/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen aparat z zares dobro kavo

Odlična kava ki lahko nadomesti tisto iz kafičev. Enostaven za uporabo, Enostaven za čiščenje

Prednosti

Okusna kava, ogromno personalizacije in razlicnih nastavitev

Slabosti

Pena ni tako gosta kot bi si želel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

06/12/2020

Slovenija

Slovenija

Super stvar. Toplo proporačam...

Vsem priporočam, če želite super kuhano kavo je to top zadeva...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

13/11/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek se ponaša z odličnimi funkcijami

Odlična in hitra priprava kave, prav tako spenjeno mleko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.