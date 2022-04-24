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Izdelek ni več na voljo
8 napitkov
Mlečni sistem LatteGo
Črna
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.
Uživajte v svilnato gladkem cappucinu, tudi z vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
4.9
od 5
65
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Royal88
24/04/2022
Slovenija
Odličen aparat z zares dobro kavo
Odlična kava ki lahko nadomesti tisto iz kafičev. Enostaven za uporabo, Enostaven za čiščenje
Prednosti
Okusna kava, ogromno personalizacije in razlicnih nastavitev
Slabosti
Pena ni tako gosta kot bi si želel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
sivac
06/12/2020
Slovenija
Super stvar. Toplo proporačam...
Vsem priporočam, če želite super kuhano kavo je to top zadeva...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
Sd9986
13/11/2020
Slovenija
Izdelek se ponaša z odličnimi funkcijami
Odlična in hitra priprava kave, prav tako spenjeno mleko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4346/70 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.