XB1112/10
Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.
Odkrijte sesalnik brez vrečke Philips serije 1000 s tehnologijo PowerCyclone 3 in zmogljivim motorjem. Z večnamenskim nastavkom lahko temeljito posesate vse vrste tal. Ko zaključite, lahko prah zavržete naravnost v koš za smeti. Brez vrečk za prah. Ker potrebuje zelo malo prostora, ga boste tudi zlahka pospravili.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Zahvaljujoč 800 W motorju uživajte v izjemni moči sesanja. Učinkovito odstrani prah s trdih tal in preprog za svež in čist občutek v vašem domu.
Tehnologija PowerCyclone 3 pospešuje pretok zraka v ciklonski komori in prah učinkovito ločuje od zraka, da dlje časa zagotavlja visoko učinkovitost.
Z večnamenskim nastavkom učinkovito očistite različne vrste tal. Z uporabo krtač zaščitite trda tla ter preklopite na gladko ploščo pri sesanju preproge.
Nič več vrečk za prah. Po končanem sesanju prah zavrzite naravnost v koš za smeti. Z našim sesalnikom brez vrečke lahko čiščenje zaključite hitro in enostavno.
S kompaktnim in lahkim sesalnikom prihranite dragocen prostor za shranjevanje. Lahko ga enostavno pospravite v omaro, obenem pa je dovolj lahek, da ga dvignete na polico.
3-stopenjski filtrirni sistem s pralnim filtrom motorja prestreže več kot 99,9 % delcev. Zagotovi, da prestreženi delci ostanejo v posodi za prah, in tako poskrbi za svež in zdrav življenjski prostor.
Splošne specifikacije
Zasnova
Nastavki
Teža in dimenzije
Združljivost
Tehnične specifikacije
Država porekla
Trpežnost
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.