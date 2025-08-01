Iskalni pojmi

    Serija 1000 Sesalnik brez vrečke

    XB1112/10

    Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

    Odkrijte sesalnik brez vrečke Philips serije 1000 s tehnologijo PowerCyclone 3 in zmogljivim motorjem. Z večnamenskim nastavkom lahko temeljito posesate vse vrste tal. Ko zaključite, lahko prah zavržete naravnost v koš za smeti. Brez vrečk za prah. Ker potrebuje zelo malo prostora, ga boste tudi zlahka pospravili.

    Izjemna moč sesanja v praktični zasnovi

    • 800 W
    • PowerCyclone 3
    • Večnamenski nastavek
    800 W motor za izjemno zmogljivost

    Zahvaljujoč 800 W motorju uživajte v izjemni moči sesanja. Učinkovito odstrani prah s trdih tal in preprog za svež in čist občutek v vašem domu.

    PowerCyclone 3 dlje časa ohranja visoko učinkovitost

    Tehnologija PowerCyclone 3 pospešuje pretok zraka v ciklonski komori in prah učinkovito ločuje od zraka, da dlje časa zagotavlja visoko učinkovitost.

    Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

    Z večnamenskim nastavkom učinkovito očistite različne vrste tal. Z uporabo krtač zaščitite trda tla ter preklopite na gladko ploščo pri sesanju preproge.

    Zasnova brez vrečke za enostavno praznjenje

    Nič več vrečk za prah. Po končanem sesanju prah zavrzite naravnost v koš za smeti. Z našim sesalnikom brez vrečke lahko čiščenje zaključite hitro in enostavno.

    Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

    S kompaktnim in lahkim sesalnikom prihranite dragocen prostor za shranjevanje. Lahko ga enostavno pospravite v omaro, obenem pa je dovolj lahek, da ga dvignete na polico.

    3-stopenjski filtrirni sistem prestreže več kot 99,9 % delcev

    3-stopenjski filtrirni sistem s pralnim filtrom motorja prestreže več kot 99,9 % delcev. Zagotovi, da prestreženi delci ostanejo v posodi za prah, in tako poskrbi za svež in zdrav življenjski prostor.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Barva
      Svilnato bež in koralno oranžna
      Vrsta izdelka
      Sesalnik brez vrečke
      Raven hrupa (standardno)
      78 dB
      Prostornina za prah
      1,3 l
      Garancija
      2 leti
      Izjava EU o skladnosti
      Da
      Območje delovanja
      8,5 m
      Vhodna moč (IEC)
      800 W
      Vhodna moč (največja)
      800 W
      Filter motorja
      Pralni filter
      Izhodni filter
      HEPA
      Cevni spoj
      Stožčast
      Ročaj za prenašanje
      Na vrh
      Nadzor moči
      Ne
      Vrsta cevi
      2-delna kovinska teleskopska cev
      Vrsta kolesc
      Plastika
      Shranjevanje dodatkov
      Ne
      Položaj za mirovanje
      Vodoravni
      Tehnologija
      PowerCyclone 3
      Dolžina kabla
      6 m

    • Zasnova

      Okolju prijazna embalaža
      100-% reciklirani materiali

    • Nastavki

      Standardni nastavek
      Večnamenski nastavek
      Priloženi nastavki
      Ozki nastavek 2-v-1

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      342 mm
      Širina izdelka
      292 mm
      Višina izdelka
      242 mm
      Dolžina paketa
      278 mm
      Širina paketa
      455 mm
      Višina paketa
      360 mm
      Teža izdelka
      3,5 kg

    • Združljivost

      Povezani dodatki 1
      Ustrezna različica filtra XV1210/01

    • Tehnične specifikacije

      Napetost
      220–230 V
      Frekvenca
      50–60 Hz

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    • Trpežnost

      Uporabniški priročnik
      100-% recikliran papir

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.
    Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

    Pojdi na dele in dodatno opremo

    • * Nazivna vhodna moč IEC je povprečna moč, medtem ko lahko naprava doseže do < 800 W.
    • * Preizkušeno v skladu s standardom EN:60312-12017.

