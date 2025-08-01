Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

Odkrijte sesalnik brez vrečke Philips serije 1000 s tehnologijo PowerCyclone 3 in zmogljivim motorjem. Z večnamenskim nastavkom lahko temeljito posesate vse vrste tal. Ko zaključite, lahko prah zavržete naravnost v koš za smeti. Brez vrečk za prah. Ker potrebuje zelo malo prostora, ga boste tudi zlahka pospravili.