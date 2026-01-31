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  • Komplet nadomestnih delov za sesalnik brez vrečke serije 1000*
  • Komplet nadomestnih delov za sesalnik brez vrečke serije 1000*

Nadomestni filterNadomestni filter za sesalnike brez vrečke serije 1000

XV1210/01

Komplet nadomestnih delov za sesalnik brez vrečke serije 1000*

Komplet nadomestnih delov, združljiv s sesalniki brez vrečke serije 1000*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.

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Kompatibilni izdelki
Serija 1000

Serija 1000
Sesalnik brez vrečke

XB1112/10

Serija 1000

Serija 1000
Sesalnik brez vrečke

XB1142/10

Originalni nadomestni filtri Philips

Komplet nadomestnih delov za sesalnik brez vrečke serije 1000*

  • 1 pralni filter motorja

  • 1 pralni penasti vložek

  • 1 izhodni filter

Izhodni filter

Izhodni filter

Komplet vsebuje 1 izhodni filter. Filter zajame majhne prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu.

Pralni filter motorja

Pralni filter motorja

Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete.

Pralni penasti filter

Pralni penasti filter

Komplet vsebuje 1 pralni penasti vložek filtra. Filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in mora biti nameščen ob pralnem filtru motorja. Filter lahko operete.

Tehnične specifikacije

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