2 leti garancije
XV1210/01
Komplet nadomestnih delov za sesalnik brez vrečke serije 1000*
Komplet nadomestnih delov, združljiv s sesalniki brez vrečke serije 1000*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.
1 pralni filter motorja
1 pralni penasti vložek
1 izhodni filter
Komplet vsebuje 1 izhodni filter. Filter zajame majhne prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu.
Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete.
Komplet vsebuje 1 pralni penasti vložek filtra. Filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in mora biti nameščen ob pralnem filtru motorja. Filter lahko operete.
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