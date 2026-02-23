Iskalni pojmi

    Ostanite zbrani z naušesnimi slušalkami s prilagodljivim odpravljanjem šumov za dolgotrajno udobno uporabo. Uporabite jih brezžično in se prepustite toplemu, naravnemu zvoku, kjer koli ste. Ali pa jih povežite s kablom in pri poslušanju prek žične povezave uživajte v zvoku visoke ločljivosti.

    Potopite se v udobje

    • Naraven zvok. Dynamic Bass.
    • Udobno prileganje čez ušesa
    • Prilagodljivo odpravljanje šumov
    • Do 80 ur predvajanja

    Odličen zvok tudi pri nizki glasnosti. Poslušajte brezžično ali prek žične povezave.

    Po meri nastavljene 40-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Poslušate lahko prek 3,5-milimetrskega zvočnega kabla (priloženo) ali prek vhoda USB-C in tako uživate v zvoku visoke ločljivosti.

    Prepustite se zvoku s prilagodljivim odpravljanjem šumov

    Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

    Udobno prileganje in zamenljivi sestavni deli za večletno uporabo

    Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.

    Stabilna povezava Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje

    Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

    Do 80-urna avtonomija predvajanja z etuijem (50 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

    Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 80 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.

    Tehnologija 5 mikrofonov. Razločnejši klici, tudi v hrupnih okoljih

    Slušalke se ponašajo s petimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste na prometni mestni ulici v zelo vetrovnem dnevu, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

    Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.

    Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

    Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

    Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

    Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

    V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Akustični sistem
      Zaprt
      Frekvenčni razpon
      20–40.000 Hz
      Impedanca
      16 ohmov
      Občutljivost
      108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Premer zvočnika
      40  mm
      Največja vhodna moč
      30  mW
      Vrsta akustične enote
      Dinamičen
      Zvok visoke ločljivosti
      Da

    • Povezljivost

      Različica Bluetootha
      6,0
      Profili Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Največji doseg
      Do 10  m
      Povezava z več napravami
      Da
      Podprti kodek
      SBC
      Vhod za slušalke
      3.5  mm

    • Zunanja škatla

      Dolžina
      22.40  cm
      Število komercialnih pakiranj
      3
      Širina
      22.00  cm
      Bruto teža
      1.65  kg
      Višina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Neto teža
      0.81  kg
      Teža embalaže
      0.84  kg

    • Priročnost

      Podpora aplikacije Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Možnost posodob. vdel. pr. opr.
      Da
      Vrsta kontrolnih elementov
      Gumb
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Napajanje

      Število baterij
      1 kos
      Čas polnjenja
      2  ur
      Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC)
      50  ur
      Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC)
      80  ur
      Čas hitrega polnjenja
      15 mins for 4 hrs
      Teža baterije (skupna)
      14.8  g
      Zmogljivost baterije (v slušalkah)
      720  mAh
      Vrsta baterije (v slušalkah)
      Litij-polimerna (vgrajena)

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      25  cm
      Vrsta embalaže
      Karton
      Vrsta postavitve na polico
      Obešanje
      Širina
      21.2  cm
      Globina
      6.9  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Bruto teža
      0.500  kg
      Neto teža
      0.270  kg
      Teža embalaže
      0.230  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      19.20  cm
      Širina
      16.60  cm
      Globina
      8.20  cm
      Teža
      0.024  kg

    • Dodatki

      Vodnik za hiter začetek
      Da

    • Zasnova

      Barva
      Bela
      Slog nošenja
      Naglavni trak
      Zložljiva zasnova
      Plosko
      Material dela, ki je v stiku z ušesi
      Umetno usnje
      Prileganje ušesom
      Nadušesne
      Vrsta ušesnih školjk
      Neprepusten hrbtni del

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za klice
      2 mics
      Odpravljanje šumov zaradi vetra
      Da

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • Značilnosti tehnologije ANC

      Tehnologija ANC
      Hibridna, ANC Pro
      Način Awareness Mode
      Da
      Prilagodljiv ANC
      Da
      ANC (aktivno odpravljanje šumov)
      Da

    • Glasovni pomočnik

      Združljivost z glasovnim pomočnikom
      • Apple Siri
      • Pomočnik Google
      Aktiviranje glasovnega pomočnika
      S pritiskom večfunkcijskega gumba
      Podpora glasovnega pomočnika
      Da

    • Prijazno do okolja

      Plastični vstavek
      vsebuje 52 % recikliranega polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

