TAH6000WT/00
Potopite se v udobje
Ostanite zbrani z naušesnimi slušalkami s prilagodljivim odpravljanjem šumov za dolgotrajno udobno uporabo. Uporabite jih brezžično in se prepustite toplemu, naravnemu zvoku, kjer koli ste. Ali pa jih povežite s kablom in pri poslušanju prek žične povezave uživajte v zvoku visoke ločljivosti.Več o izdelku
Po meri nastavljene 40-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Poslušate lahko prek 3,5-milimetrskega zvočnega kabla (priloženo) ali prek vhoda USB-C in tako uživate v zvoku visoke ločljivosti.
Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.
Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.
Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 80 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.
Slušalke se ponašajo s petimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste na prometni mestni ulici v zelo vetrovnem dnevu, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.
Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.
Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.
V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.
