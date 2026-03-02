Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Po meri nastavljene 32-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Pri gledanju filmov ali igranjem videoiger vam je na voljo tudi način z nizko zakasnitvijo, ki ga lahko vklopite v naši spremljevalni aplikaciji.