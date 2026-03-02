TAH4500WT/00
Nadenite si odličen zvok
Če iščete izjemno udobne slušalke z odpravljanjem šumov za vsakodnevno uporabo, ste jih našli. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih. Zamenljive ušesne blazinice in baterija pa poskrbijo, da bodo slušalke udobne in zmogljive še mnoga leta.Več o izdelku
Na voljo v:
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Po meri nastavljene 32-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Pri gledanju filmov ali igranjem videoiger vam je na voljo tudi način z nizko zakasnitvijo, ki ga lahko vklopite v naši spremljevalni aplikaciji.
Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.
Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podkastom ali klicem. Funkcijo lahko pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.
Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 70 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.
Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.
Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.
Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.
V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.
