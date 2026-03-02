Iskalni pojmi

    Če iščete izjemno udobne slušalke z odpravljanjem šumov za vsakodnevno uporabo, ste jih našli. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih. Zamenljive ušesne blazinice in baterija pa poskrbijo, da bodo slušalke udobne in zmogljive še mnoga leta.

    • Naraven zvok. Dynamic Bass.
    • Udobno prileganje ušesom
    • Odpravljanje šumov
    • Do 70-urna avtonomija predvajanja

    Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

    Po meri nastavljene 32-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Pri gledanju filmov ali igranjem videoiger vam je na voljo tudi način z nizko zakasnitvijo, ki ga lahko vklopite v naši spremljevalni aplikaciji.

    Udobno prileganje z zamenljivimi sestavnimi deli za večletno uporabo

    Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.

    Vedno le vaša glasba z aktivnim odpravljanjem šumom

    Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podkastom ali klicem. Funkcijo lahko pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones.

    Stabilna povezava Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje

    Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

    Do 70-urna avtonomija predvajanja z etuijem (50 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

    Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 70 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.

    Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

    Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

    Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.

    Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

    Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

    Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

    Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

    V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Akustični sistem
      Zaprt
      Frekvenčni razpon
      20–20.000 Hz
      Impedanca
      32 ohmov
      Največja vhodna moč
      10 mW
      Občutljivost
      113 dB (1 kHz, 1 mW)
      Premer zvočnika
      32  mm
      Vrsta akustične enote
      Dinamičen

    • Povezljivost

      Različica Bluetootha
      6,0
      Profili Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Največji doseg
      Do 10  m
      Povezava z več napravami
      Da
      Podprti kodek
      SBC

    • Zunanja škatla

      Dolžina
      21.70  cm
      Število komercialnih pakiranj
      3
      Širina
      18.50  cm
      Bruto teža
      1.32  kg
      Višina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17757 1
      Neto teža
      0.50  kg
      Teža embalaže
      0.82  kg

    • Priročnost

      Regulacija glasnosti
      Da
      Podpora aplikacije Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Možnost posodob. vdel. pr. opr.
      Da
      Vrsta kontrolnih elementov
      Gumb
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Napajanje

      Število baterij
      1 kos
      Čas polnjenja
      2  ur
      Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC)
      50  ur
      Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC)
      70  ur
      Čas hitrega polnjenja
      5 mins for 4 hrs
      Teža baterije (skupna)
      9.52  g
      Zmogljivost baterije (v slušalkah)
      500  mAh
      Vrsta baterije (v slušalkah)
      Litij-polimerna (vgrajena)

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      24.5  cm
      Vrsta embalaže
      Karton
      Vrsta postavitve na polico
      Obešanje
      Širina
      19.85  cm
      Globina
      5.5  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      EAN
      48 95229 17757 4
      Bruto teža
      0.332  kg
      Neto teža
      0.168  kg
      Teža embalaže
      0.164  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      17.84  cm
      Širina
      15.84  cm
      Globina
      7.37  cm
      Teža
      0.156  kg

    • Dodatki

      Vodnik za hiter začetek
      Da

    • Zasnova

      Barva
      Bela
      Slog nošenja
      Naglavni trak
      Zložljiva zasnova
      Plosko/navznoter
      Material dela, ki je v stiku z ušesi
      Umetno usnje
      Prileganje ušesom
      Ušesne
      Vrsta ušesnih školjk
      Neprepusten hrbtni del

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za klice
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20802 5

    • Značilnosti tehnologije ANC

      Tehnologija ANC
      FB
      Mikrofon za ANC
      3 mikrofoni
      ANC (aktivno odpravljanje šumov)
      Da

    • Glasovni pomočnik

      Združljivost z glasovnim pomočnikom
      • Apple Siri
      • Pomočnik Google
      Aktiviranje glasovnega pomočnika
      S pritiskom večfunkcijskega gumba
      Podpora glasovnega pomočnika
      Da

    • Prijazno do okolja

      Plastični vstavek
      vsebuje 71 % recikliranega polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

