Obišči Philips spletno trgovino
Prijavi se in prejmi 10% popusta*
Iskalni pojmi
Philips Avent
Tesnilni pokrovček stekleničke za hranjenje
CP1238/01
Prijemalke sterilizatorja
CP1234/01
Filter sterilizatorja
CP1233/01
Osnova plošča za veliko košaro
CP1232/01
Majhna košara sterilizatorja
CP1231/01
Povezave, ki vam bodo morda pomagale izboljšati izkušnjo z izdelkom.
* To polje je zahtevano
Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom
Ekskluzivne promocije in kuponi
Predstavitev izedelkov
izberite državo/jezik
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.