SCD323/20
Enostavno črpanje
Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice. Hitre, udobne in priročne za vse nove mamice.
Vsako črpanje s široko paleto nastavitev stimulacije in črpanja prilagodite svojim potrebam. Naša prsna črpalka nudi 4 stopnje stimulacije in 4 stopnje črpanja za vam prilagojeno izkušnjo.
Veste, kaj vam je všeč? Prsna črpalka si samodejno zapomni vaše zadnje nastavitve, zato je vse, kar morate storiti, to, da se udobno namestite in pritisnete Start.
Univerzalna velikost. Silikonska blazinica se nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici.
Majhen in kompakten motor
Naš zaprti sistem črpanja pomeni, da mleko ne zastaja v cevkah, kar znatno zmanjša potrebe čiščenja. Manj delov zagotavlja tudi enostavno ponovno nastavitev.
Priročne, sterilizirane vrečke za enkratno uporabo omogočajo varno in zanesljivo shranjevanje dragocenega mleka doječe matere.
