    Enostavno črpanje

    Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice. Hitre, udobne in priročne za vse nove mamice.

    Vam prilagojena izkušnja, stopnje nastavitev 4 + 4

    Vsako črpanje s široko paleto nastavitev stimulacije in črpanja prilagodite svojim potrebam. Naša prsna črpalka nudi 4 stopnje stimulacije in 4 stopnje črpanja za vam prilagojeno izkušnjo.

    Pomnilniška funkcija

    Veste, kaj vam je všeč? Prsna črpalka si samodejno zapomni vaše zadnje nastavitve, zato je vse, kar morate storiti, to, da se udobno namestite in pritisnete Start.

    Mehka in prilagodljiva silikonska blazinica

    Univerzalna velikost. Silikonska blazinica se nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici.

    Majhen in kompakten

    Majhen in kompakten motor

    Majhno število delov za intuitivno nastavitev

    Naš zaprti sistem črpanja pomeni, da mleko ne zastaja v cevkah, kar znatno zmanjša potrebe čiščenja. Manj delov zagotavlja tudi enostavno ponovno nastavitev.

    Zdravo shranjevanje materinega mleka

    Priročne, sterilizirane vrečke za enkratno uporabo omogočajo varno in zanesljivo shranjevanje dragocenega mleka doječe matere.

    Tehnične specifikacije

    • Napajanje

      Priključek USB-C
      Da
      Napajalna napetost
      5 V in ≥ 1 A
      Napajalna enota ni priložena. Brez možnosti polnjenja, možna samo uporaba s kablom.
      Da

    • Material

      0 % BPA*
      Da

    • Kaj vsebuje

      Vrečke za mleko
      5 kosov
      Motorna enota
      Da
      Silikonska cevka
      Da
      Kabel USB-C
      Da
      Stekleničk Natural (125 ml)
      Da
      Komplet za črpanje
      Da
      Lonček za privitje
      Da
      Zapiralna plošča
      1 kos
      Cucelj s počasnim pretokom
      1 kos
      Prsne blazinice
      4 kosi

    • Velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.

