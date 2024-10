Zaščitite in ohranite materino mleko s tesnilom in pokrovčkom

Pokrovček in tesnilo ščitita in ohranjata materino mleko v posodi za mleko prsne črpalke. Tesnilo in pokrovček zagotavljata lahko in varno shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku. Preprosto jih je oprati v pomivalnem stroju.