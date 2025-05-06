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Shaver series 7000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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S7783/59
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Kratka navodila za začetek uporabe
Data Act Document
ShaverNastavljivi oblikovalnik brade, 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Prirezovalnik za nosne dlačice
Shaver 5/7/8/9000 Stojalo za polnjenje
ShaversStojalo za polnjenje
ShaversPripomoček za čiščenje
Shaver Torbica
ShaversZaščitni pokrovček
Držalo brivne glave
Shaver series 5000Spodnji del brivne enote
Shaver 7000Nosilec
Shavers Ščetka za čiščenje
ShaversŠčetka za čiščenje
Kartuša za Quick Clean Pod
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