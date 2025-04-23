Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Brivniki za obraz
Vse serije
Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
Podpora
S5585/10
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Kratka navodila za začetek uporabe
Data Act Document
ShaverNastavljivi oblikovalnik brade, 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Prirezovalnik za nosne dlačice
Shaver 5/7/8/9000 Stojalo za polnjenje
ShaversStojalo za polnjenje
Shaver Torbica
ShaversZaščitni pokrovček
Držalo brivne glave
Shaver series 5000Spodnji del brivne enote
Shaver series 5000Nosilec
Shaver series 5000Mehka torbica
OneBlade& Shaver series 5000Mehka torbica
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali