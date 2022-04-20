Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Oblikovalniki in kompleti za obraz
Vse serije
Beardtrimmer series 3000 Prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz
Izdelek ni več na voljo
Podpora
QT4015/15
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Priročnik s pomembnimi informacijami
Uporabniški priročnik
Beardtrimmer series 3000, 3500Torbica
Beardtrimmer series 3000Nastavljivi glavnik za brado
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali