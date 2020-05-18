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Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 3000Prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz

QT4015/15

4.6

| (88) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

Enostavno do popolne 3-dnevne bradice

S prirezovalnikom brade Philips z nastavitvijo za neobrit videz oblikujte želeno brado. Omogoča dolžino od 0,5 mm do 10 mm.

Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

Najpriročnejše oblikovanje tridnevne bradice

Enostavno do popolne 3-dnevne bradice

  • Natančne nastavitve po 0,5 mm

  • Napredna rezila iz titana

  • 1 ura polnjenja/90 minut uporabe

Enostavna izbira in uporaba nastavitev dolžine od 0,5 mm do 10 mm

Enostavna izbira in uporaba nastavitev dolžine od 0,5 mm do 10 mm

Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine: od 3-dnevne bradice dolžine 0,5 mm do polne brade dolžine 10 mm v korakih po 0,5 mm.

Vrhunska učinkovitost striženja z rezili s prevleko iz titana

Vrhunska učinkovitost striženja z rezili s prevleko iz titana

Napredna rezila iz titana za vrhunsko učinkovitost striženja in dolgotrajno ostrino

0,5 mm natančnost

0,5 mm natančnost

Prirezovalnik nastavite v najnižji položaj za popolno tridnevno bradico dolžine 0,5 mm.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

88

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitni

Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum uporabe 2019-05-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum uporabe 2019-05-18

16/07/2018

Česká republika

Česká republika

Mým potřebám naprosto vyhovuje.

Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

21/03/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!

Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 