Izdelek ni več na voljo
Enostavno do popolne 3-dnevne bradice
S prirezovalnikom brade Philips z nastavitvijo za neobrit videz oblikujte želeno brado. Omogoča dolžino od 0,5 mm do 10 mm.
Natančne nastavitve po 0,5 mm
Napredna rezila iz titana
1 ura polnjenja/90 minut uporabe
Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine: od 3-dnevne bradice dolžine 0,5 mm do polne brade dolžine 10 mm v korakih po 0,5 mm.
Napredna rezila iz titana za vrhunsko učinkovitost striženja in dolgotrajno ostrino
Prirezovalnik nastavite v najnižji položaj za popolno tridnevno bradico dolžine 0,5 mm.
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Deli in dodatna oprema
4.6
od 5
88
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rob111
18/05/2020
Česká republika
Kvalitni
Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum uporabe 2019-05-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum uporabe 2019-05-18
PBCH
16/07/2018
Česká republika
Mým potřebám naprosto vyhovuje.
Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
JRyšica
21/03/2018
Česká republika
Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!
Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.