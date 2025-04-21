Popolna nega za bolj zdravo ustno votlino

Glava ščetke A3 Premium All-in-One je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev***. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejše ščetine v seriji Sonicare, lahko pacienti z nežnim čiščenjem odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.