    Philips Sonicare 6100 Nadomestne glave ščetk

    HX7060/01

    Nežno čiščenje tudi občutljivih zob in dlesni

    Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 uporablja tehnologijo Sonicare naslednje generacije, ima namenski način za nežno ščetkanje, 2 glave ščetke za odstranjevanje zobnih oblog, občutljive zobe in beljenje ter nizko intenzivnost, medtem ko senzor pritiska uporabnika opozori, če premočno pritiska.

    Philips Sonicare 6100 Nadomestne glave ščetk

    Nežno čiščenje tudi občutljivih zob in dlesni

    Do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*

    Popolna nega za bolj zdravo ustno votlino

    Glava ščetke A3 Premium All-in-One je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev***. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejše ščetine v seriji Sonicare, lahko pacienti z nežnim čiščenjem odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.

    Tehnologija Sonicare naslednje generacije

    Uživajte v zabavnem ščetkanju na novi ravni skrbi za ustno higieno s tehnologijo Sonicare naslednje generacije. Inovativni magnetni sistem prilagaja moč ščetkanja med vsakim ščetkanjem in zagotavlja optimalno delovanje 62.000 gibov ščetin na minuto tudi na težje dosegljivih predelih. Hkrati dinamično učinkovanje tekočin v ustih ščetinam pomaga očistiti zobne obloge in doseči popolno čistočo z vsakim ščetkanjem.

    Prilagodite si umivanje zob z 6 nastavitvami ščetkanja

    Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato omogoča izbiro med dvema načinoma ščetkanja. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, vendar temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Pacienti si lahko čiščenje individualno prilagodijo s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od treh stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.

    Zaščitite dlesni z vidnim senzorjem premočnega pritiskanja

    Pacienti morda ne opazijo, da med ščetkanjem preveč pritiskajo, toda ta zobna ščetka to opazi. Pametni optični senzor natančno zazna prekomerno pritiskanje, začne utripati vijolično in hkrati zmanjša vibriranje. Pacienti bodo vedno vedeli, kdaj prilagoditi ščetkanje, zato bodo njihove dlesni vedno zaščitene.

    Za pravočasno menjavo glave ščetke

    Redna menjava glave ščetke je pomemben del ohranjanja dobre ustne higiene. S tehnologijo BrushSync pacienti zlahka ohranjajo najboljše delovanje glave ščetke. Inovativna tehnologija spremlja pogostost uporabe in moč ščetkanja, zato jih ob pravem trenutku opomni, da je čas za novo glavo ščetke.

    Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in BrushPacer

    Pacienti bodo za popolno čistočo zob potrebovali le dve minuti, zato jih bo funkcija SmarTimer opozorila na konec ščetkanja. Za enakomerno čistočo celih ust funkcija BrushPacer ščetkanje razdeli na več delov, med katerimi kratek premor vibriranja opozori, da se morajo premakniti na naslednji predel. Tako bodo ob vsakem ščetkanju lažje dosegli enakomerno čistočo.

    Lasersko varjene za moč in trpežnost

    Zobne ščetke Philips Sonicare smo v celoti izdelali močne, lahke in dolgotrajne. Z našim naprednim postopkom laserskega varjenja so zasnovane tako, da si bodo pacienti z njimi lahko umivali zobe še dolga leta.

    Do 3 tedne ščetkanja z enim polnjenjem

    V zobni ščetki je visokozmogljiva baterija, izdelana za boljšo izkušnjo ščetkanja. Z enim polnjenjem si lahko pacienti zobe normalno čistijo do tri tedne, preden jo je treba ponovno napolniti.

    Tehnične specifikacije

    • Intenzivnosti

      Visoka
      Za večjo čistočo
      Srednja
      Za vsakodnevno čistočo
      Nizka
      Za občutljive zobe in dlesni

    • Napajanje

      Napetost
      100–240 V

    • Tehnične specifikacije

      Baterija
      Za polnjenje
      Čas delovanja (od polne do prazne)
      21 dni
      Vrsta baterije
      Litij-ionska

    • Zasnova in izdelava

      Barva
      Bela

    • Servis

      Garancija
      2-letna omejena garancija

    • Enostavna uporaba

      Združljivost ročaja
      Enostavno pritrdljive glave ščetke
      Ročaj
      Tanka ergonomska zasnova
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije
      Časovnik
      Funkciji SmarTimer in BrushPacer za popolno in temeljito ščetkanje
      Polnjenje prek kabla USB-A
      Napajalnik ni priložen

    • Priloženi predmeti

      Glava ščetke
      • 30 x S2 Sensitive
      • 30 x A3 Premium All-in-One

    • Učinkovitost čiščenja

      Odstranjevanje zobnih oblog
      Do 20-krat učinkovitejša*
      Gum Health
      Do 15-krat bolj zdrave dlesni***
      Beljenje
      Do 100 % manj madežev**
      Hitrost
      62.000 gibov ščetke/min

    • Načini

      Clean
      Za izjemno vsakodnevno čistočo
      Sensitive
      Za občutljive zobe in dlesni

    • Tehnologija pametnega senzorja

      Povratne informacije o pritisku
      • Svetlobni obroček zasveti vijolično
      • Šibkejše vibriranje in zvočni signali
      Opomnik za zamenjavo
      Funkcija BrushSync vas opomni, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.
    • V primerjavi z ročno zobno ščetko.
    • * V načinu Clean v primerjavi z ročno zobno ščetko.
    • ** V primerjavi z ročno zobno ščetko. Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.

