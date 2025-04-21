Bolj beli in zdravi zobje
HX7060/01
Nežno čiščenje tudi občutljivih zob in dlesni
Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 uporablja tehnologijo Sonicare naslednje generacije, ima namenski način za nežno ščetkanje, 2 glave ščetke za odstranjevanje zobnih oblog, občutljive zobe in beljenje ter nizko intenzivnost, medtem ko senzor pritiska uporabnika opozori, če premočno pritiska.Več o izdelku
Glava ščetke A3 Premium All-in-One je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev***. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejše ščetine v seriji Sonicare, lahko pacienti z nežnim čiščenjem odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.
Uživajte v zabavnem ščetkanju na novi ravni skrbi za ustno higieno s tehnologijo Sonicare naslednje generacije. Inovativni magnetni sistem prilagaja moč ščetkanja med vsakim ščetkanjem in zagotavlja optimalno delovanje 62.000 gibov ščetin na minuto tudi na težje dosegljivih predelih. Hkrati dinamično učinkovanje tekočin v ustih ščetinam pomaga očistiti zobne obloge in doseči popolno čistočo z vsakim ščetkanjem.
Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato omogoča izbiro med dvema načinoma ščetkanja. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, vendar temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Pacienti si lahko čiščenje individualno prilagodijo s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od treh stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.
Pacienti morda ne opazijo, da med ščetkanjem preveč pritiskajo, toda ta zobna ščetka to opazi. Pametni optični senzor natančno zazna prekomerno pritiskanje, začne utripati vijolično in hkrati zmanjša vibriranje. Pacienti bodo vedno vedeli, kdaj prilagoditi ščetkanje, zato bodo njihove dlesni vedno zaščitene.
Redna menjava glave ščetke je pomemben del ohranjanja dobre ustne higiene. S tehnologijo BrushSync pacienti zlahka ohranjajo najboljše delovanje glave ščetke. Inovativna tehnologija spremlja pogostost uporabe in moč ščetkanja, zato jih ob pravem trenutku opomni, da je čas za novo glavo ščetke.
Pacienti bodo za popolno čistočo zob potrebovali le dve minuti, zato jih bo funkcija SmarTimer opozorila na konec ščetkanja. Za enakomerno čistočo celih ust funkcija BrushPacer ščetkanje razdeli na več delov, med katerimi kratek premor vibriranja opozori, da se morajo premakniti na naslednji predel. Tako bodo ob vsakem ščetkanju lažje dosegli enakomerno čistočo.
Zobne ščetke Philips Sonicare smo v celoti izdelali močne, lahke in dolgotrajne. Z našim naprednim postopkom laserskega varjenja so zasnovane tako, da si bodo pacienti z njimi lahko umivali zobe še dolga leta.
V zobni ščetki je visokozmogljiva baterija, izdelana za boljšo izkušnjo ščetkanja. Z enim polnjenjem si lahko pacienti zobe normalno čistijo do tri tedne, preden jo je treba ponovno napolniti.
