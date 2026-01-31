CP2149/02
Kabel USB za prilagodljivo polnjenje
Kabel USB-A za polnjenje povezuje polnilno potovalno torbico s prenosnim računalnikom ali združljivim napajalnikom USB.
Znamka soničnih zobnih ščetk, ki jo zobozdravstveni strokovnjaki najpogosteje priporočajo po vsem svetu1
HX3826/24
HX3334/43
HX7060/01
HX740A
HX7408/01
HX740A
HX7408/02
HX742A
HX7420/01
HX742A
HX7428/01
HX742A
HX7428/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
Bela
EU/ZK
Dolžina kabla: 95 cm
Brezžična električna zobna prha Power Flosser 3000
Študija