Senzor pritiska pomaga zaščititi vaše zobe in dlesni

Vaša zobna ščetka Philips Sonicare Advanced Clean je opremljena z naprednim senzorjem, ki meri pritisk med ščetkanjem. V primeru premočnega pritiskanja bo zobna ščetka takoj posredovala povratne informacije za prilagoditev pritiska. Te povratne informacije so posredovane s svetlobnim obročkom oranžne barve na dnu ročaja.