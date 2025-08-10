Iskalni pojmi

  • Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Še čistejše

    HX3792/12

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje

    Vgrajeni pametni zaslon prikazuje učinkovitost vsakodnevnega ščetkanja. Nežna do dlesni z novim profesionalnim načinom za dlesni in senzorjem pritiska za zdravo ustno votlino. Čistite z glavo ščetke G3 Premium Gum Care, ki nudi izjemno izkušnjo.

    Več o izdelku

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Še čistejše

    Podobni izdelki

    Vsi 5 korakov za zdrave dlesni

    Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje

    Uživajte v napredni ustni negi!

    • Pametni zaslon
    • Napredna sonična tehnologija
    • Senzor pritiska
    • 5 načinov ščetkanja
    Senzor pritiska pomaga zaščititi vaše zobe in dlesni

    Senzor pritiska pomaga zaščititi vaše zobe in dlesni

    Vaša zobna ščetka Philips Sonicare Advanced Clean je opremljena z naprednim senzorjem, ki meri pritisk med ščetkanjem. V primeru premočnega pritiskanja bo zobna ščetka takoj posredovala povratne informacije za prilagoditev pritiska. Te povratne informacije so posredovane s svetlobnim obročkom oranžne barve na dnu ročaja.

    Pametni zaslon za takojšnje preverjanje učinkovitosti ščetkanja

    Pametni zaslon za takojšnje preverjanje učinkovitosti ščetkanja

    Vgrajen pametni zaslon zagotavlja takojšnje povratne informacije o pritisku med ščetkanjem, trajanju, delovanju baterije in celo obvestilo o zamenjavi glave ščetke. En klik za odkrivanje ključnih sporočil za boljše navade ščetkanja brez namestitve aplikacije.

    Naša tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje

    Naša tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje

    Naše edinstveno sonično gibanje je natančno umerjeno za ustvarjanje nežnih mikroskopskih mehurčkov, ki dosežejo globoko med zobe. 31.000 tresljajev na minuto** nežno očisti vaše zobe ter razbije in odstrani zobne obloge za vsakodnevno čiste zobe.

    Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in QuadPacer

    Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in QuadPacer

    2-minutni pametni časovnik SmarTimer in 30-sekundni vodnik QuadPacer vas vodita med ščetkanjem po vseh delih ust v priporočenem času za popolno čistočo.

    Glava ščetke G3 ublaži prekomerni pritisk na vaše dlesni

    Glava ščetke G3 ublaži prekomerni pritisk na vaše dlesni

    Glava ščetke G3 Premium Gum Care je ovita v gel, ki nežno ublaži prekomerni pritisk na vaše dlesni in zobe za najboljšo izkušnjo čiščenja. Zgornji del ščetin je zaobljen, lokasta zasnova pa poskrbi za večjo stično površino ščetin, zaščito dlesni in učinkovito čiščenje.

    5 načinov: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    5 načinov: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    Zobna ščetka Philips Sonicare Advanced Clean serije 6800 ima 5 načinov za vse vaše potrebe pri ščetkanju. Način Clean zagotavlja izjemno vsakodnevno čiščenje. Način Gum Pro s trojno pretvorbo frekvence zagotavlja čiščenje in nego v eni nastavitvi. Način Deep zagotavlja poživljajoče in temeljito čiščenje. Način Sensitive nežno poskrbi za občutljive dlesni in čiste zobe. Način White pa učinkovito odstranjuje madeže.

    Enostaven začetek za lažji prehod

    Enostaven začetek za lažji prehod

    Naš program Easy-Start za enostaven začetek vam nudi možnost postopnega, blagega naraščanja moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove zobne ščetke.

    Tehnične specifikacije

    • Napajanje

      Napetost
      5 V DC

    • Tehnične specifikacije

      Baterija
      Za polnjenje
      Čas delovanja (od polne do prazne)
      Do 14 dni
      Vrsta baterije
      Litij-ionska

    • Zasnova in izdelava

      Barva
      Kovinska svetlo rožnata

    • Servis

      Garancija
      2-letna omejena garancija

    • Enostavna uporaba

      Sistem glave ščetke
      Enostavno pritrdljive glave ščetke

    • Priloženi predmeti

      Ročaj
      1 x Philips Sonicare Advanced Clean
      Glave ščetke
      1 x G3 Premium Gum Care
      Potovalna torbica
      1
      Polnilnik
      1 x polnilnik

    • Učinkovitost čiščenja

      Časovnik
      BrushPacer in SmarTimer
      Povratne informacije o pritisku
      Obroček zasveti oranžno na dnu ročaja

    • Načini

      Clean
      Za izjemno vsakodnevno čiščenje (2 minuti)
      Bela
      Odstranjuje obarvanost zob (2 minuti 30 sekund)
      Deep Clean
      Za poživljajoče in temeljito čiščenje (3 minute)
      Sensitive
      Nežno čiščenje dlesni (2 minuti)
      Gum Pro
      Izjemno čiščenje in nežna masaža dlesni (3 minute)

    • Tehnologija pametnega senzorja

      Senzor pritiska
      Opozori, ko je ščetkanje premočno
      Opomnik za zamenjavo BrushSync
      • Vedno boste vedeli,
      • kdaj morate zamenjati glavo ščetke

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.
    Clippin

    Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

    Pojdi na dele in dodatno opremo

    Dodatna oprema

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • Pri uporabi glave ščetke G3 Premium Gum Care v načinu Clean v primerjavi z ročnim ščetkanjem zob; podatki so bili pridobljeni v laboratorijski raziskavi; dejanski rezultati se lahko razlikujejo
    • * V načinu Gum Pro ali White.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.