HX3792/11
Pametno ščetkanje za prilagojeno, nežno čiščenje
Vgrajeni pametni zaslon prikazuje učinkovitost vsakodnevnega ščetkanja. Nežna do dlesni z novim profesionalnim načinom za dlesni in senzorjem pritiska za zdravo ustno votlino. Čistite z glavo ščetke G3 Premium Gum Care, ki nudi izjemno izkušnjo.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Vaša zobna ščetka Philips Sonicare Advanced Clean je opremljena z naprednim senzorjem, ki meri pritisk med ščetkanjem. V primeru premočnega pritiskanja bo zobna ščetka takoj posredovala povratne informacije za prilagoditev pritiska. Te povratne informacije so posredovane s svetlobnim obročkom oranžne barve na dnu ročaja.
Vgrajen pametni zaslon zagotavlja takojšnje povratne informacije o pritisku med ščetkanjem, trajanju, delovanju baterije in celo obvestilo o zamenjavi glave ščetke. En klik za odkrivanje ključnih sporočil za boljše navade ščetkanja brez namestitve aplikacije.
Naše edinstveno sonično gibanje je natančno umerjeno za ustvarjanje nežnih mikroskopskih mehurčkov, ki dosežejo globoko med zobe. 31.000 tresljajev na minuto** nežno očisti vaše zobe ter razbije in odstrani zobne obloge za vsakodnevno čiste zobe.
2-minutni pametni časovnik SmarTimer in 30-sekundni vodnik QuadPacer vas vodita med ščetkanjem po vseh delih ust v priporočenem času za popolno čistočo.
Glava ščetke G3 Premium Gum Care je ovita v gel, ki nežno ublaži prekomerni pritisk na vaše dlesni in zobe za najboljšo izkušnjo čiščenja. Zgornji del ščetin je zaobljen, lokasta zasnova pa poskrbi za večjo stično površino ščetin, zaščito dlesni in učinkovito čiščenje.
Zobna ščetka Philips Sonicare Advanced Clean serije 6800 ima 5 načinov za vse vaše potrebe pri ščetkanju. Način Clean zagotavlja izjemno vsakodnevno čiščenje. Način Gum Pro s trojno pretvorbo frekvence zagotavlja čiščenje in nego v eni nastavitvi. Način Deep zagotavlja poživljajoče in temeljito čiščenje. Način Sensitive nežno poskrbi za občutljive dlesni in čiste zobe. Način White pa učinkovito odstranjuje madeže.
Naš program Easy-Start za enostaven začetek vam nudi možnost postopnega, blagega naraščanja moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove zobne ščetke.
