Izdelek ni več na voljo
Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
Sistemski likalnik Philips zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje. Revolucionarna tehnologija OptimalTEMP vam omogoča likanje oblačil brez prilagajanja temperature.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5,5 bara tlaka
Do 230-gramski dodaten izpust pare
2-litrski zbiralnik za vodo
Kompaktna zasnova
Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.
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Deli in dodatna oprema
Nagrade
4.8
od 5
34
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Albez
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlička samotná je neuvěřitelně lehká, při prvním použití budete mít dojem, že to přece nemůže vyžehlit povlečení nebo podobně těžkou látku. Ale chyba lávky. Do zásobníku nalijete vodu z kohoutku, která Vám stačí na vrchovatý koš prádla a zapnete do zásuvky, žádné nastavování teploty. Za dvě minuty žehlíte a konečně je to zábava, po prádle lehce klouže a pokud potřebujete parní ráz, zmáčknete a parní ráz je velmi silný a je ho dostatečné množství. Nádržka je průhledná a z každé strany vidíte, kolik vody ještě máte. Pro snadné odvápnění je přiložena miska.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
PetraMat
03/04/2018
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlení s touto žehličkou je zábava, nic nenastavujete jen si přidáváte jedním tlačítkem páru, rychle k použití a když ji zapomenu na tričku, nevadí, nic se nespálí:-) Určitě doporučuji. Cena je vyšší ale nelituji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Dandana
20/12/2020
România
Încântător
Plăcerea de a călca redescoperirea cu acest produs PHILIPS.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur
V primerjavi s parnim likalnikom Philips EasySpeed