2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2800 W
50 g/min; izpust pare 210 g/min
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. izklop + odstran. vodnega kamna
Visoka moč 2800 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dobro zasnovano mehko držalo na vrhu parnega likalnika zagotavlja udobnejše likanje.
Nagrade
4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
azur73pro
27/05/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Veliki spremnik je stvarno velik, o vodi se uopće ne vodi briga.Voda je stalno tu.Vrh pegle je odličan za teško dostupna mjesta(oko gumbi i sl.)Pegla puno bolje klizi po tkanini od stare pegle.Svu u svemu za sada sve 5.
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Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Prednosti
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Puzzlik
27/02/2019
Česká republika
Výborná žehlička
Jako vždy úžasný produkt od Philips, nikdy jsem nebyla zklamaná
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička