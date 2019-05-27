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  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
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Izdelek ni več na voljo

Azur ProParni likalnik

GC4881/20

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vedno zmogljivo in popolno
Parni likalnik Azur Pro zagotavlja močan izpust pare, s katero boste hitro opravili likanje in dosegli popolne rezultate. Likanje bo povsem enostavno, za kar bodo poskrbeli izjemno hitro drsenje likalnika, večji zbiralnik za vodo in vgrajena posoda za vodni kamen.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z močnim izpustom pare zgladite vse gube

Vedno zmogljivo in popolno

  • 2800 W

  • 50 g/min; izpust pare 210 g/min

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. izklop + odstran. vodnega kamna

2800 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

2800 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Visoka moč 2800 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Ergonomsko držalo za priročno držanje med likanjem

Ergonomsko držalo za priročno držanje med likanjem

Dobro zasnovano mehko držalo na vrhu parnega likalnika zagotavlja udobnejše likanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Veliki spremnik je stvarno velik, o vodi se uopće ne vodi briga.Voda je stalno tu.Vrh pegle je odličan za teško dostupna mjesta(oko gumbi i sl.)Pegla puno bolje klizi po tkanini od stare pegle.Svu u svemu za sada sve 5.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo

09/02/2022

Česká republika

Česká republika

žehlička, která si pořadí s horou prádla

Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.

Prednosti

Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jako vždy úžasný produkt od Philips, nikdy jsem nebyla zklamaná

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

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