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  • Enostavno gladi gube
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Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4720/02

1 nagrada

Enostavno gladi gube
Likalna plošča SteamGlide zagotavlja gladko in enostavno likanje. Učinkoviti izpust pare in nemoteno drsenje sta idealna kombinacija za glajenje gub in odlične rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Zmogljivo likanje z likalno ploščo SteamGlide

Enostavno gladi gube

  • Samodejni izklop

Idealno ravnovesje med drsenjem in napenjanjem

Idealno ravnovesje med drsenjem in napenjanjem

Za najboljše rezultate potrebujete likalno ploščo z idealnim ravnovesjem med drsenjem in napenjanjem. To zagotavlja likalna plošča SteamGlide PLUS z enostavnim drsenjem in idealnim napenjanjem.

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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