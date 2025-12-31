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GC4720/02
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Samodejni izklop
Za najboljše rezultate potrebujete likalno ploščo z idealnim ravnovesjem med drsenjem in napenjanjem. To zagotavlja likalna plošča SteamGlide PLUS z enostavnim drsenjem in idealnim napenjanjem.
2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
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