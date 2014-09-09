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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
3-metrski kabel
Za najboljše rezultate potrebujete likalno ploščo z idealnim ravnovesjem med drsenjem in napenjanjem. To zagotavlja likalna plošča SteamGlide PLUS z enostavnim drsenjem in idealnim napenjanjem.
2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Nagrade
3.0
od 5
1
Ocena
100%
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sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4710 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4710 Żelazko parowe