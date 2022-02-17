2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
200-gramski dodaten izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajno učinkovit izpust pare
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Nagrade
4.7
od 5
84
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pasitovito
17/02/2022
Hrvatska
Super brzo peglanje
Ovu peglu imam već godinu dana i stvarno super pegla. Jednostavna je za korištenje, brzo ispeglam veš i lako ju spremim u ormar.
Prednosti
Jednostavno, izgled, lakoća korištenja
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo
i1803
15/02/2022
Hrvatska
Odlična, odlična pegla!
Odličan omjer cijene i kvalitete, a ja začaš opeglam svoje košulje ujutro prije posla. Preporučam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Teodoricaaa
21/09/2022
Srbija
Sjajno peglanje
Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru