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  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4537/70

4.7
| (84) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Moč pare, zajamčena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljivi posodi za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
Poglej vse prednosti

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • 200-gramski dodaten izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajno učinkovit izpust pare

do 200 gramov dodatnega izpusta pare za trdovratnejše gube

do 200 gramov dodatnega izpusta pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

2400 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2400 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

84

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

17/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super brzo peglanje

Ovu peglu imam već godinu dana i stvarno super pegla. Jednostavna je za korištenje, brzo ispeglam veš i lako ju spremim u ormar.

Prednosti

Jednostavno, izgled, lakoća korištenja

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

15/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična, odlična pegla!

Odličan omjer cijene i kvalitete, a ja začaš opeglam svoje košulje ujutro prije posla. Preporučam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

21/09/2022

Srbija

Srbija

Sjajno peglanje

Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

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